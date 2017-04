Odimar Guimarães vence eleições municipais do PT

Após vencerem o primeiro turno das eleições municipais do Partido dos Trabalhadores (PT), os candidatos finais, professora Odimar Guimarães e o ex-vereador Waldemir José novamente estiveram na disputa pelo cargo de presidente municipal do partido. Pelo segundo turno, a secretaria de mulheres do próprio partido e mestra universitária em filosofia desde 2009, venceu com 1048 a 964 votos e, pela primeira vez uma mulher dirigirá o partido na capital amazonense. O mandado termina em julho de 2018.

Foram 2.100 eleitores que votaram no pleito ocorrido entre 9h e 19h deste domingo (30), em quatro escolas estaduais de quatro diferentes zonas de Manaus: Escola Padre Pedro Gislandy (Compensa), Escola Elisa Bessa Freire (Jorge Teixeira), Escola Adalberto Valle (Aleixo) e Escola Estadual Dom Milton Correa Pereira (Cidade Nova). Pela primeira vez a somatória de votos foi unificada e não teve sua apuração decidida em um único local.

Ainda em tom de comemoração e cercada de líderes comunitários que a apoiaram, Odimar Guimarães comemorou o fato de ser a primeira mulher à frente do partido. “Fico orgulhosa por esse momento. É único. É um recorde sendo quebrado. Eu sabia que isso um dia iria acontecer. Agora é trabalhar forte visando melhoras aos trabalhadores que na maioria das vezes são os mais prejudicados”, citou.

Ela também garantiu que o primeiro passo é reiterar e valorizar a aliança com a sociedade de uma maneira geral. E, explicou o que a anima na política partidária e quais as primeiras metas a serem seguidas em seu mandato. “Vim porque entendia que precisamos de uma pessoa que viesse da base do partido. Minha primeira meta é organizar nosso social, que o PT fique mais próximo da população, igrejas, escolas e comunidades. O objetivo é que todos trabalhem dentro de um consenso visando 2018. Precisamos eleger nosso presidente novamente”, almejou Odimar Guimarães.

Odimar fez suas ressalvas àqueles que a apoiaram nesta jornada. “Devo a todas as mulheres dos movimentos sociais ligados ao partido e de todos os sindicalistas que me apoiaram. Quero deixar claro que o vereador Sassá da Construção Civil, deputado Sinésio e presidente atual do partido Waldemir Santana confiaram no meu nome a aprovaram para que eu chegasse nesta fase final e que este dia se tornasse realidade”, ponderou.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO