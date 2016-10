Odebrecht fecha venda empresa de saneamento por R$ 2,8 bilhões

A Odebrecht finalizou nesta quinta-feira (27) o acordo de venda de sua empresa de saneamento para a Brookfield por cerca de R$ 2,8 bilhões.

Parte desse valor -R$ 350 milhões- só será pago caso a companhia alcance certas metas ao longo dos próximos três anos. A Brookfield não detalhou quais metas seriam essas.

Os detalhes do negócio foram antecipados pela Folha de S.Paulo na semana passada.

A Odebrecht Ambiental receberá ainda cerca de R$ 400 milhões (US$ 125 milhões) para reforçar seu caixa e ajudar a financiar a expansão de suas atividades.

O FI-FGTS, fundo de investimento em infraestrutura do FGTS, deve permanecer com 30% do negócio.

A conclusão da operação ainda depende de uma série de autorizações. A expectativa das empresas é que ela seja finalizada no primeiro trimestre de 2017.

Maior empresa privada de saneamento do país, a Odebrecht Ambiental atende mais de 17 milhões de pessoas em 12 Estados. A companhia faz a gestão de 22 sistemas municipais e atende também plantas industriais.

Criada em 2008, fatura hoje cerca de R$ 2,5 bilhões por ano.

Por Folhapress