Ocupação irregular às margens de igarapé na Redenção é retirada

Agindo de forma preventiva, a Prefeitura de Manaus impediu na manhã desta terça-feira, (1º), o avanço de obras irregulares às margens de um igarapé, afluente do igarapé dos Franceses, no bairro da Redenção, zona Centro-Oeste.

Em operação conjunta com as polícias Civil e Militar, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) fizeram a demolição administrativa de um muro que estava sendo construído às margens do curso d’água, causando erosão, desvio e assoreamento do leito do igarapé, mas encontraram também no local outras armações para construção de casas na área de preservação permanente (APP).

A ação contou com o apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental, Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), que compõem o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap).

O responsável pela construção foi notificado a fazer a retirada de todas as estruturas num prazo de 72 horas. De acordo com o diretor de Fiscalização da Semmas, Enéas Victor, a ação teve caráter preventivo, visando impedir mais degradação na APP.

“Já existem, no local, estruturas consolidadas, muito antigas. Com essa ação impedimos que novas ocupações prejudiquem ainda mais o que ainda resta de área de preservação permanente conservada”.

O igarapé em questão fica situado às margens da rua Carpina. Com esse sobe para 23 o número de focos de invasão denunciados junto à Semmas este ano.

