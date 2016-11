Ocupação da UEA chega no quinto dia e segue sem previsão para término

A ocupação dos prédios da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul e da Escola Normal Superior (ENS), situado na Chapada, ambas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), chegou ao quinto dia nesta segunda-feira (14) e segue sem data para ser finalizada, segundo informações dos manifestantes.

Um grupo de alunos que está acampado na Esat afirmou que, mesmo a ocupação sendo pacifica, a reitoria da UEA ainda não compareceu ao local para conversar com os manifestantes. O movimento esclareceu que o protesto é por conta da PEC 55, que determina o congelamento da contribuição para os setores de educação, saúde e previdência. Além disso, os ocupantes reclamam do atual governo, da falta de infraestrutura nas universidades e de uma suposta punição com corte dos concursos públicos para os municípios que ultrapassarem a cota de recursos disponibilizado pelo governo para essas áreas.

“Sobre a informação de quando vamos desocupar o prédio, decidimos não divulgar ainda. Estamos realizando, três vezes por dia, reuniões com o grupo para falar sobre esse assunto. Desde o dia em que ocupamos a unidade da Esat, não tivemos nenhum contato diretamente com o reitor, apenas a diretora desta escola que veio até nós para conversar. Ela tem sido nossa ligação com a reitoria, passando as informações sobre o movimento. Não estamos atrapalhando as aulas e nem o cronograma da instituição, fato que deve ser levado em consideração pela gestão da UEA. Seria interessante debater com eles a proposta do nosso movimento”, disse o estudante de teatro, Caio Muniz.

A assessoria de comunicação da UEA informou, por telefone, que a reitoria não foi comunicada oficialmente sobre a vontade dos líderes do movimento em dialogar pessoalmente com o reitor Cleinaldo de Almeida Costa. Na ocasião, foi repassada a informação de que o vice-reitor, após saber dessa situação, assumiu o compromisso de comparecer nas unidades até esta terça-feira (15) para conversar com os alunos que aderiram ao ato.

A assessoria da UEA informou ainda que a unidade do município de Parintins, que também sofreu interferência por conta da manifestação dos alunos, foi desocupada nesta segunda. Sobre a unidade de Tefé, a assessoria não soube informar se o prédio já teria sido liberado pelo movimento estudantil.

Em relação ao ato, a UEA destacou por meio de nota que, considerando o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, em seu inciso XV, o livre direito de ir e vir é assegurado pela instituição, desde que o acesso às aulas e atividades acadêmicas não sofram qualquer restrição ou constrangimento, como direito constitucional inalienável de todos e responsabilidade coletiva pelo zelo e respeito à Constituição.

A instituição ressaltou ainda que deve haver a preservação do patrimônio público nas dependências da UEA ou fora delas e frisou que respeita toda e qualquer manifestação que eleve o debate político. Além disso, está atenta e trabalhando diuturnamente para manter as conquistas obtidas pela comunidade acadêmica somada por docentes, discentes e técnicos-administrativos.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO