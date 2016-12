Obras no Corredor do Mindu interditam rua no Novo Aleixo

O cruzamento da rua João Câmara com a avenida Nathan Xavier de Albuquerque, Novo Aleixo, Zona Leste, será interditado a partir desta quarta-feira (6), às 9h, para a realização de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A interdição será necessária para a recuperação do pavimento da Ponte João Câmara, e irá provocar desvios no trânsito da área.

No local acontecem as obras de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu, que vai levar saneamento e qualidade de vida aos moradores do entorno do Corredor do Mindu. Entre os serviços já executados no local estão a retificação do canal do igarapé com a contenção em gabião, execução de drenagens superficial e profunda em vários pontos e a construção de calçadas amplas, meio-fio e sarjetas.

Mudanças

Com a alteração, os condutores que seguem pela João Câmara no sentido Cidade Nova/Coroado deverão acessar à direita na Nathan Xavier e seguir até o retorno, para chegar ao seu destino.

Já aqueles que transitam no sentido contrário (Coroado/Cidade Nova), serão desviados para o prolongamento da avenida Nathan Xavier, em seguida à esquerda na ponte da rua Valpés e esquerda novamente na rua Rio Grande, seguindo pela rua Itaqueraima até a João Câmara.

No caso dos condutores que vêm da Nathan Xavier e desejam ir para a Cidade Nova, estes deverão seguir pela ponte à direita, depois à esquerda e continuar no prolongamento da Nathan Xavier, no sentido Coroado/Cidade Nova.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão no local para auxiliar o tráfego e monitorar a circulação.

Com informações da assessoria