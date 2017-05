Obras na Praça Adalberto Vale são retomadas no centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Comissão PAC Cidades Históricas, reiniciou nesta quarta-feira (10) as obras da Praça Adalberto Valle, localizada na rua Marquês de Santa Cruz, Centro, Zona Sul. Para a obra foi interditado de um trecho de 20 metros da via, entre a avenida Floriano Peixoto e a rua Miranda Leão, sem prejuízo ao trânsito de veículos na região.

Com a retirada da camada asfáltica e a substituição por piso paver, o trecho onde estão localizados restaurantes e bares como o famoso Jangadeiro, será dedicado aos pedestres, seguindo o exemplo das vias que foram interditadas no Largo São Sebastião.

De acordo com a assessoria, a obra de requalificação urbanística que custará R$ 284,7 mil de recursos, oriundos do programa do governo federal PAC Cidades Históricas, está com 39,07% do serviço executado. Além do novo piso, o serviço compreende a instalação de luminárias, sinalização e acessibilidade.

Trânsito

No momento, o trânsito do local com a interdição do trecho da rua Marquês de Santa Cruz foi desviado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) para a rua Miranda Leão, com acesso à rua Joaquim Nabuco. O condutor também pode acessar a rua Quintino Bocaiúva e virar à direita na rua Floriano Peixoto e seguir sentido Centro ou bairro.

Segundo o coordenador da comissão PAC Cidades Históricas, engenheiro Rafel Assayag, numa outra etapa, após a conclusão da obra de requalificação da praça, será viabilizado um contrafluxo na rua Marquês de Santa Cruz.

Para retomar o acesso à avenida Floriano Peixoto, o engenheiro explica que a outra mão da Marquês contornará a praça Adalberto Valle, em paralelo à mão que recebe o fluxo da Floriano para acessar o Mercado Municipal Adolpho Lisboa e a Manaus Moderna.

Com informações da assessoria