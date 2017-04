Obras na ponte da Lóris Cordovil devem durar 60 dias

Após o desmoronamento de parte da ponte na avenida Lóris Cordovil, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, a Prefeitura de Manaus deu início nesta segunda-feira (17), à demolição total do tabuleiro da via. Esta fase do trabalho deve durar quatro dias e inclui também a retirada do antigo gabião (estrutura armada utilizada na estabilização de obras viárias) que danificou com a infiltração da água da chuva.

O prefeito Arthur Virgílio Neto fiscalizou os trabalhos nesta manhã e alertou que outras pontes da cidade também precisam de atenção e vão ganhar reforço. “Nós temos mais de cem pontes de gabião pela cidade. Todas elas começando a ficar em estado de perigo em função dos efeitos do tempo. Elas foram feitas lá atrás, quando Manaus ainda tinha um menor fluxo de veículos, mas agora a cidade tem outro. Além disso, temos o agravante das chuvas mais intensas. Esta aqui da Lóris Cordovil tivemos que interditar. Vamos procurar resolver o problema em 60 dias, mas é preciso reestabelecer a circulação de maneira moderna e mais forte. E assim vamos fazer com as outras pontes da cidade“, disse o prefeito.

Na sequência dos trabalhos, será iniciada a implantação do estaqueamento das colunas e o nivelamento topográfico de toda a área para receber a nova estrutura em concreto armado. Toda a estrutura metálica retirada durante a execução dos trabalhos será reaproveitada na construção de novas pontes pequenas.

“Nós sabemos da limitação financeira da prefeitura, mas também sabemos da urgência de certos problemas e vamos fazer uma vistoria em cada uma das mais de cem pontes que estão em situação de alerta e ver o que se pode fazer para evitarmos futuros transtornos”, completou o prefeito, acompanhado do vice Marcos Rotta.

Mudança no trânsito

Enquanto as obras continuarem na via, a alameda do Samba estará com trânsito no sentido Lóris Cordovil em direção à avenida Pedro Teixeira invertido. Agentes do Manaustrans estão no local para orientar os condutores.

