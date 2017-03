Obras em ramais beneficiam comunidades e produtores rurais de Manaus

Ramais da zona rural de Manaus recebem melhores condições de trafegabilidade, que facilitam o escoamento de produtos de diversos agricultores. No ramal do Pau Rosa, na área rural do município, que atende os trabalhadores do Programa de Assentamento Tarumã-Mirim, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está executando obras de drenagem profunda, asfaltamento e, ainda, de pavimentação nas vias de acesso ao ramal.

Já são 25 km de via asfaltada no ramal do Pau Rosa, além de outras 19 rotas vicinais que recebem serviços da secretária. As ações da Seminf estão sendo acompanhadas de perto pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, que visitou a comunidade e pode ouvir alguns dos moradores e produtores locais.

“Estamos aqui cumprindo uma determinação do prefeito Arthur, que é sair do gabinete e ir ao encontro da comunidade. Hoje, na comunidade do Tarumã-Mirim, já somam 380 quilômetros de estradas e ramais construídos e outros recuperados. Fizemos uma reunião produtiva com a comunidade, que reconhece o empenho da prefeitura de Manaus em empreender melhorias na infraestrutura desta área. Agora vamos avançar ainda mais no trabalho, trazendo mutirões de todos os serviços da prefeitura para a comunidade”, afirmou Rotta.

Durante a visita técnica foram fiscalizados os trabalhos de infraestrutura concentrados na vicinal do São Jorge, que receba a execução de serviço de terraplenagem nos três quilômetros de estrada; na vicinal Novo Paraíso, com oito quilômetros e ainda na vicinal do Barbado, com um quilômetro de estrada. O serviço todo é executado com retroescavadeiras e tem o prazo estimado de mais 30 dias para ser concluído.

Também estão sendo executados serviços de drenagem profunda no ramal do Nova Esperança, localizado no quilômetro 10 da BR- 174. Outros cinco novos pontos de drenagem profunda estão sendo implantados. Os serviços irão oferecer melhor acesso às comunidades da região, melhorando a trafegabilidade de agricultores e dos 200 estudantes que moram na área e precisam se locomover, diariamente, até o ramal do Pau Rosa.

Além da implantação de redes de drenagem, em um trecho do ramal, será feito o alargamento de 25 metros de pista para dar maior segurança na passagem de veículos. A visita do prefeito em exercício, Marcos Rotta, e comitiva se estendeu aos locais de produção rural.

“Todo trabalho realizado no nosso ramal ajudou não só a mim, mas a todos os agricultores e avicultores da região. O nosso escoamento de produtos tem melhorado 100%. Espero qu com a continuidade desse trabalho, eu passe de um avicultor para um grande empresário no ramo”, falou o avicultor, Gean Santos, 46, do ramal da Cooperativa.

Ramais

Segundo o subsecretário de serviços básicos da Seminf, Antônio Peixoto, somente no ano passado mais de 450 quilômetros em ramais, na zona rural de Manaus, receberam obras de infraestrutura com serviços de terraplanagem, drenagem profunda e asfaltamento.

“Os números mostram o quanto fizemos. Os serviços foram levados para 24 ramais e têm melhorado as condições de tráfego, além de garantir mais segurança no acesso às comunidades”, conclui Peixoto.

Entre os locais que receberam intervenções urbanas estão: o ramal do Pau Rosa, onde 25 km de extensão receberam serviços; o ramal da Cooperativa, com 42 quilômetros, cujos 19 km receberam terraplanagem; o ramal do Jacaré, onde mais seis quilômetros foram trabalhados. E, ainda, na BR – 174, o ramal do Buriti, que recebeu obras de infraestrutura em seis quilômetros de extensão.

Na extensão da AM-010 foram contemplados ainda os ramais São Francisco 1 (12 km), São Francisco 2 (5 km), Roda Viva (3 km) e Bons Amigos (9 km). Além do ramal do Areal, que é considerado pelas comunidades rurais como um dos mais importantes ramais da região, uma vez que interliga a AM-010 a BR-174. No ramal foram recuperados 19 km de extensão.

Com informações da assessoria