Obras de recuperação interditam parte da avenida Getúlio Vargas

Na manhã desta terça-feira (30), a obra de recuperação de uma galeria causou a interdição parcial da avenida Getúlio Vargas, no sentido Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já está trabalhando para o diagnóstico e avaliação da situação. No momento, apenas uma das faixas da via está funcionando.

A prefeitura ainda orienta que o condutor a evite o trafego na área. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estão no local para fazer o controle do tráfego no local.

O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, explicou que vai ser necessária uma escavação, para fazer uma análise mais detalhada do ocorrido. Ele disse ainda que já está sendo deslocado o maquinário para que os serviços sejam concluídos ainda hoje.

Com informações da assessoria