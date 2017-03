Obras de recuperação da rede de drenagem no Centro são concluídas

A Prefeitura de Manaus concluiu a implantação das peças pré-moldadas de concreto (pavers) da rua Henrique Martins, Centro. A via estava em obras desde o último dia 7/3, quando houve o rompimento de um trecho da rede de drenagem profunda. Os trabalhos foram realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A via faz parte do Centro Histórico, onde a prefeitura tem atuado, com total atenção, nas obras de revitalização. Todo o processo de recuperação foi acompanhado de perto pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, para garantir a celeridade no andamento dos trabalhos e o menor impacto possível aos comerciantes da área.

Aproximadamente 10 trabalhadores estiveram envolvidos na ação, executando serviços de recuperação nas paredes das galerias, construção de uma nova caixa de acesso às galerias, aterramento, instalação da manta acrílica para dar mais segurança a adesão do piso principal e, por fim, a implantação dos pavers.

Para a execução dos serviços foi interditada uma faixa da via, que esteve sinalizada durante toda a obra. Por ser uma área de circulação apenas de pedestres, não ocasionou qualquer transtorno ao trânsito.

