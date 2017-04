Obras de ponte entram em nova etapa no Nova Esperança

As obras de reconstrução da ponte em concreto armado, localizada na alameda da Paz, bairro Nova Esperança 2, Zona Oeste, entraram em nova etapa. Os trabalhos estão na fase de instalação das estacas de raiz e dos blocos de coroamento. O objetivo é solucionar os problemas de alagamentos nas redondezas.



Os serviços estão sendo executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) que atua no local com uma equipe de 15 homens. A nova ponte será construída de forma mista, com vigas metálicas e tabuleiro em concreto armado e terá 18 metros de comprimento total, com sete metros de largura, incluindo 1,5 metro de passeio e faixas de rolamento, oferecendo mais segurança aos pedestres e motoristas.

O subsecretário de Obras Públicas da Seminf, Madson Rodrigues, afirma que a estrutura foi totalmente modificada por uma mais resistente, e com isso trazendo melhorias de trafegabilidade à comunidade.

“A antiga ponte era feita estilo gabião e não suportava mais a estrutura devido o crescimento da área. Com isso, começou a apresentar problemas e, inclusive, trazer riscos aos transeuntes e motoristas. Essa nova ponte que estamos construindo terá um comprimento e altura maior do que a anterior, evitando transtornos de alagamentos que ocorriam na antiga ponte,” disse Rodrigues.

A nova ponte levará melhorias não só para o bairro Nova Esperança, como também para o Alvorada 2 e 3 e Promorar. Morador da área há 19 anos, Edson Reis destacou que a comunidade esperava por esse serviço. “Vivemos dias complicados aqui, principalmente em períodos de chuva, pois esse igarapé transbordava e a água invadia tudo. Essa nova ponte vai trazer mais segurança e dignidade para todas as famílias”, disse o morador.

Com informações da assessoria