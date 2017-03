Obra em buraco causa congestionamento em avenida de Manaus

Motoristas que precisaram utilizar a avenida Ephigênio Salles, sentido centro-bairro, Zona Centro-Sul, nesta terça-feira (21), enfrentaram alguns quilômetros de congestionamento. O lado direito da via pública foi interditado para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) fizesse reparos após a formação de um grande buraco.

O órgão está trabalhando de forma emergencial em uma drenagem profunda que se rompeu no começo desta tarde. Os trabalhos no local seriam realizados à noite, mas, por determinação do prefeito em exercício, Marcos Rotta, as equipes foram imediatamente deslocadas e já atuam na área para solucionar o problema.

Segundo o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, há cerca de duas horas agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) passaram no local e verificaram que havia o buraco, mas ainda pequeno na via.

“Imediatamente fomos acionados e detectamos que houve o rompimento de uma rede de drenagem, que foi cedendo e acabou tomando proporções maiores. Por isso, foi necessária a interdição parcial da via”, explicou.

Homens e máquinas da Seminf vão trabalhar para que o serviço seja executado no menor tempo possível, evitando assim maiores transtornos à população.

“A expectativa é que problema seja solucionado ainda na noite de hoje (terça-feira). Caso necessário, trabalharemos pela madrugada para que na manhã seguinte tudo esteja normalizado”, completou Peixoto.

Agentes do Manaustrans foram deslocadas para a área e já realizaram o isolamento parcial da via, orientando também os condutores. O congestionamento chegou até a avenida Jacira Reis, no Dom Pedro.

“Temos a preocupação com o impacto no trânsito. O problema em si já causaria interdição. Então, achamos prudente começar os serviços imediatamente e não esperar até à noite”, explicou o prefeito em exercício, Marcos Rotta.

Com informações da assessoria