Objetos de decoração e biojoias feitos por artesãos amazonenses serão vendidas em shopping de Manaus

Artesãos de comunidades de cinco municípios do Amazonas acabam de ganhar um espaço privilegiado para a comercialização de seus produtos. Trata-se da loja Brasil Original, que o Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abriu no Amazonas Shopping. A loja já está funcionando, em caráter experimental, desde o dia 8, mas só inaugura, oficialmente, nesta quinta-feira, 17 de novembro, às 18h.

Localizada no primeiro piso do mall, a Brasil Original foi concebida com base na sustentabilidade. Em um espaço amplo e moderno, oferece aos clientes do shopping mais de mil produtos feitos por membros de 168 famílias atendidas pelo projeto, que é desenvolvido nos municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, Benjamim Constant e Reserva Anamã.

Peças originais que retratam a iconografia, os grupos étnicos, a história e as beleza da cultura amazônica estarão à disposição de manauenses e turistas que visitam a cidade em preços que vão de R$ 13 a mais de R$ 3 mil (peças premiadas), mas a maioria dos produtos varia entre R$ 30 a R$ 150. Antes, sem a curadoria do Sebrae, muitas dessas peças eram vendidas por até R$ 3, o que não pagava nem a matéria-prima utilizada.

“Nossas peças nunca chegaram a custar R$ 100, R$ 200, ou até mesmo R$ 50. Então, isso me deixa emocionada, porque é uma renda que, agora, é direta”, falou a artesã de Barcelos, Dinalva Dias.

O artesão José Garcia, da etnia kuripaka em São Gabriel da Cachoeira, é outro integrante do grupo. Ele conta que participar do projeto Brasil Original mudou a sua forma de produzir e vender suas peças. “Eu praticamente dava meus produtos, pois o valor que recebia não cobria nem os custos. Com a consultoria do Sebrae, aprendi a valorizar meu produto, aumentei minhas nas vendas e estou tendo outros benefícios, tanto para mim quanto para a comunidade em que vivo”, relata.

A curadoria dos produtos ficou sob a responsabilidade dos designers Jucelma Coutinho e Sérgio Matos, que realizaram todo o trabalho de orientação aos artesãos para que as peças chegassem ao conceito e qualidade exibidos na loja do Amazonas Shopping.

São peças de diferentes tipologias, como fibras, palhas, cerâmica, bordados, tecidos, piaçava, madeira e sementes regionais. Utilitárias e decorativas, elas trazem elementos da cultura regional que imprimem particularidade e originalidade a cada uma. Hoje, os ribeirinhos que participam do projeto afirmam que o artesanato não é mais apenas complemento da renda familiar.

Atendendo em todo o horário de funcionamento do centro de compras, a Brasil Original tem previsão de encerrar o projeto no mall, no mês de abril do ano que vem, com expectativa de receber em torno de 30 mil visitantes até o término das atividades. O período das festas de fim de ano deve ser de grande movimento no espaço, onde o público vai poder aproveitar para fazer as compras de Natal, sobretudo as famosas ‘lembrancinhas’ para familiares e amigos.

Para atrair esse público, será feito um trabalho de divulgação interna e externa, com parcerias entre o Sebrae e a Casa Vogue, por exemplo. Além disso, está previsto para os próximos dias um encontro de blogueiros na loja para otimizar a divulgação das peças artesanais.

Reconhecimento

A loja Brasil Original faz partes da estratégia do Sebrae para gerar novas oportunidades de negócios na cadeia de produção associada ao turismo e abrir mais canais de comercialização para o artesanato local. Para o curador Sérgio Matos, a loja é um grande passo para o reconhecimento deste tipo de trabalho.

“Estou envolvido no projeto há dois anos e a abertura deste espaço para os artesãos é a conclusão disso tudo. Precisávamos sair das feiras e das calçadas para valorizar o artesanato e, sobretudo, o artesão. Na Brasil Original, as peças são tratadas como obras-primas: bonitas, de boa qualidade e trazendo um conceito forte de regionalidade”, disse.

Com informações da assessoria