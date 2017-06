Obesos são propensos a contrair acantose

A falta de conhecimento e orientação médica podem incorrer em erros que atrasam o diagnóstico da acantose nicrigans, doença caracterizada pelo espessamento e escurecimento da pele em áreas de dobras, principalmente no pescoço.

“Muitas pessoas acreditam que a mancha escura no pescoço seja relacionada à sujeira, e até chegam a se escoriar, esfregando incansavelmente as lesões. Não há relação causal com sujeira e a consulta pode abrir os horizontes nesse aspecto”, alerta a dermatologista Jhully Anne Monteiro.

A especialista conta que alguns pacientes procuram tratamentos por conta própria. “Além de esfregar o pescoço, muitos pacientes resolvem ‘clarear’ a região afetada, ou por indicação de um amigo, e acabam usando medicamentos que não servem para essa doença, como medicações para melasma por exemplo, gerando atraso no diagnóstico e na terapêutica adequados”, destaca.

As causas mais comuns da acantose nicrigans, de acordo com Jhully Anne Monteiro, são obesidade, resistência insulínica, diabetes, doenças da tireoide, síndrome dos ovários policísticos, entre outros transtornos hormonais. “A doença também pode surgir devido ao uso de alguns medicamentos. Também pode ser hereditária, associada a síndromes raras e algumas vezes até relacionada a cânceres”, esclarece.

O tratamento será feito de acordo com a causa base da doença, conforme cada caso. “Recomendamos que o paciente procure o dermatologista para proceder à investigação e tratamento adequados para o seu caso em específico”. Nos pacientes que tiverem diabetes e obesidade como causa da enfermidade, o simples controle dessas doenças pode melhorar o aspecto das lesões, ressalta Monteiro.

A dermatologista Cinthya Basaglia, que atua na clínica Caroline Frota, acrescenta que o primeiro passo é procurar especialistas capacitados e especializados. “O dermatologista age juntamente com um profissional que possa, de alguma forma, reverter a obesidade e controlar a qualidade de vida. O dermato pode usar tratamentos externos como um ácido retinoico ou, em alguns casos, até mesmo o laser”.

Influência

A dermatologista Cinthya Basaglia, da clínica Caroline Frota, explica que o sistema endócrino, responsável pela produção dos hormônios, quando desestabilizado, é responsável pelo aparecimento de uma série de doenças no corpo humano, dentre elas a acantose nigricans.

Outro fator responsável pelo surgimento da doença é a quantidade de insulina desregulada produzida pelo pâncreas. “Consequentemente, a insulina é liberada no sangue e ajuda a potencializar a obesidade. Com isso, acontece o aumento das células epidérmicas dando início às lesões”, aponta.

Alguns medicamentos como o hormônio do crescimento, corticosteroides ou os contraceptivos orais (pílula) também são citados como possíveis causas para o aparecimento da acantose nigricans. “Esses medicamentos agem diretamente no sistema endócrino. Muitas vezes, por conta de uma dosagem errada ou por automedicação, a doença acaba se manifestando. Mas nesse caso, com a suspensão da medicação, a enfermidade pode acabar reduzindo e sumindo também”, orienta.

A transpiração também pode contribuir de alguma forma para o surgimento da acantose, conforme a especialista. “Por se tratar de uma doença que se manifesta justamente em partes com dobras e pregas cutâneas, é nelas que geralmente aparece um grande excesso de transpiração e, claro, também a fricção da pele, potencializando as manchas”.

Kássio Nunes

EM TEMPO