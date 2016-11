Obama diz que ficou surpreso com vitória de Trump nas eleições dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta terça-feira (15) que ficou surpreso com o resultado da eleições norte-americanas, que deram ao republicano Donald Trump, o direito de suceder Obama no cargo mais importante do mundo. Na Grécia, onde faz sua última viagem à Europa antes de deixar a presidência, Obama também afirmou que “o medo dos norte americano depois de uma crise longa” ajudou a eleger Trump. As informações são da Agência Ansa.

” A agenda dos meus oito anos de governo na Casa Branca mirava, justamente, enfrentar os medos, as ânsias dos cidadãos norte-americanos depois de uma longa crise. E, justamente essas ânsias, alimentaram o fenômeno Donald Trump e os republicanos no Congresso passaram muito tempo não me ajudando a enfrentar”, disse Obama.

De acordo com o presidente, o sentimentos de “raiva, frustração e desigualdades econômicas” geram populismos. “A lição que levo é que primeiro precisamos enfrentar essas desigualdades e estes medos para que no futuro menos se alimentem os populismos.” concluiu Obama.

Após reunião com o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, Obama defendeu que os credores diminuam o débito do país e criticou as regras de austeridade impostas à Grécia. “Os credores não podem exigir a austeridade como estratégia, pois é preciso ir por uma estrada de um duradouro crescimento econômico”, disse.

Agência Ansa