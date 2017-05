OAB/AM diz que denúncias contra Temer e senadores sao gravíssimas

A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB/AM), em conjunto com os demais Conselhos Seccionais, divulga nota sobre os fatos noticiados nesta quarta-feira (17) envolvendo o presidente Michel Temer (PMDB) e os senadores Aécio Neves (PSDB) e Zezé Perrella (PSDB).

De acordo com a nota,”são estarrecedores, repugnantes e gravíssimos os fatos noticiados por O Globo a respeito de suposta obstrução da Justiça praticada pelo presidente da República e de recebimento de dinheiro por parte dos senadores.”

Para a OAB, se forem verdadeiras as notícias, o Presidente Temer perde as condições para continuar à frente da Presidência. “A sociedade precisa de respostas e esclarecimentos imediatos. As cidadãs e cidadãos brasileiros não suportam mais conviver com dúvida.Por isso, as gravações citadas precisam ser tornadas públicas, na íntegra, o mais rapidamente possível.A apuração dos fatos deve ser feita com celeridade, com transparência e garantido o devido processo legal.Por derradeiro, enfatizamos que o caminho há de ser o de seguir a ordem constitucional, sem espaço para medidas de emergência ou de arranjos institucionais. A Constituição é o porto seguro da cidadania. Nela encontramos a saída para momentos de extrema crise como a que agora vivemos.”, conclui a nota.

Saiba mais sobre a crise política no governo Temer e no Senado:

Áudio revela Temer dando aval a compra do silêncio de Cunha, diz jornal

Temer diz que jamais solicitou pagamento para obter silêncio de Cunha

Supremo afasta aecio-neves-do-senado-e-manda-prender-irma-do-tucano