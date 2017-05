OAB vai recomendar impeachment de Temer

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu, na noite deste sábado (20), aprovar o relatório que recomenda que a entidade ingresse com um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. A votação terminou em 25 votos a favor e 1 contra. Cada voto representa a OAB de um estado ou do Distrito Federal. O Amazonas votou a favor do impeachment.

Todos as outras unidades da federação votaram a favor do pedido, com exceção do Acre que ficou ausente e do Amapá, que votou contra.

O relatório foi elaborado por uma comissão formada por seis conselheiros federais. As conclusões apontam que “as condutas do presidente da República, constantes de inquérito do STF, atentam contra o artigo 85 da Constituição e podem dar ensejo para pedido de abertura de processo de impeachment”. O pedido será protocolado na Câmara dos Deputados.

Pedidos de impeachment

O Conselho Federal da OAB é a instância de deliberação que decidiu favoravelmente ao impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff.

Temer é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizado pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, para que ele seja investigado por corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.

Temer questiona audio

A defesa do presidente Michel Temer protocolou por volta das 16h deste sábado petição no STF em que pede a suspensão do inquérito que o investiga por suspeita de corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.

