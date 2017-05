OAB flagra falsa advogada atendendo clientes na Zona Leste

Uma pessoa foi presa, nesta quarta-feira (10), ao se passar por advogada na Zona Leste de Manaus. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi contratada por um escritório de advocacia e exercia a função de forma irregular.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) recebeu inúmeras denúncias de que advogados contratavam pessoas para exercer a mesma função, entretanto, sem serem formados em direito. Os profissionais faziam serviços advocatícios como acompanhar requerentes em audiências, instruíam os clientes, participavam de audiências, assinavam termo de audiência, negociavam valores de acordos e ainda faziam com que esses clientes assinassem contratos leoninos de 50% a 70% do que recebessem.

De acordo com presidente de fiscalização da OAB, a advogada Adriane Magalhães, os clientes do escritório acreditavam que os profissionais contratados para dar suporte aos processos eram realmente advogados.

Assim que tomou ciência da grave denúncia, o Tribunal de Ética, a pedido do presidente da OAB-AM, Marco Aurélio de Lima Choy, se dirigiu ao Juizado especial Azarias Menescal.

As equipes foram até o endereço nesta manhã e conseguiram comprovar a prática irregular do exercício da advocacia. A Polícia Militar acompanhou a ação e deu voz de prisão para uma das funcionárias flagrada na atividade ilegal. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

