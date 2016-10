OAB do Amazonas realiza ação em defesa dos direitos dos idosos neste sábado

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para os direitos dos idosos, a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas realiza neste sábado (8) mais uma edição do evento ‘Multa Moral’. A ação acontecerá no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na rua Santo Antônio com a avenida Brasil, e tem início previsto para às 7h30.

A iniciativa é uma alusão ao ‘Dia do Idoso’, comemorado no primeiro dia de outubro, data em que o estatuto do idoso entrou em vigência, em 2003. Durante a ação, membros da OAB/AM irão fiscalizar se a sociedade está respeitando o espaço dos idosos em vagas exclusivas nos estacionamentos.

No evento serão oferecidos diversos serviços ao público, como emissão de autorização de estacionamento para idosos, atendimento legal e serviços estéticos como corte de cabelo masculino e feminino e maquiagem.

Os participantes poderão ainda participar de outras atividades que serão realizadas no local da ação, como aulas de ginástica e palestras, que terão como tema a longevidade, os direitos dos idosos, inclusão digital na terceira idade e assédio em pessoas idosas.

Confira abaixo a programação geral do evento:

7h30 – Missa

8h30 – Palestra “Longevidade”, com o Dr. Euler Ribeiro

9h – Palestra “Direitos dos Idosos”, com a Dra. Nirvana Fonseca

9h30 – Palestra “Inclusão Digital na Terceira Idade”, com o Dr. Henrique Goldstein

10h – Palestra “Assédio em Pessoas Idosas”, com a Dra. Aline Goldstein

8h às 11h30 – Corte de cabelo masculino e feminino

8h às 11h30 – Maquiagem

8h às 11h30 – Emissão de autorização de estacionamento para idosos

8h às 11h30 – Concurso de videokê

8h às 8h30 – Aulão de ginástica 1

9h às 9h30 – Aulão de ginástica 2

10h às 10h30 – Aulão de ginástica 3

8h às 11h – Atendimento legal

Com informações da assessoria