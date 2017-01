OAB confirma que além dos 5 mortos na Vidal, outros 5 estão desaparecidos

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (CDH-OAB/AM), Epitácio Almeida, confirmou que cinco presos morreram no confronto dentro da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, na madrugada deste domingo (8).

Ele também confirmou que outros cinco detentos estão desaparecidos, mas não sabe se morreram no confronto ou escaparam durante a rebelião.

“Todos já foram encaminhados para as celas e irão receber alimentação. Agora não sabemos o paradeiro de outros cinco detentos. Só não sabemos se estão escondidos, fugiram ou mortos”, disse Almeida.

O quinto detento morto chegou a ser levado com vida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

Protesto

No início da manhã, um grupo de mulheres dos presos fechou a avenida 7 de Setembro, na esquina com a Cadeia Pública. Elas também tentaram atear fogo em madeira para impedir o acesso a avenida Duque de Caxias, mas a polícia desfez a manifestação.



Márcio Azevedo

Com informações de Daniel Landazuri, EM TEMPO