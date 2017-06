OAB-AM realiza atendimento jurídico gratuito nesta quinta

O atendimento acontece sempre na última quinta-feira de cada mês – Divulgaçã

A Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM) realiza, nesta quinta-feira (29), atendimento jurídico gratuito ao público que tenha interesse em esclarecer dúvidas ligadas ao direito do consumidor.

A ação acontece sempre na última quinta-feira do mês, no horário entre 15h às 17h, na sala de comissões, localizada na sede da OAB-AM, na avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na ocasião, além de orientações serão feitas coletas de reclamações para encaminhamento aos órgãos fiscalizadores.

