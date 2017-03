OAB-AM faz campanha para orientar consumidores lesados com perda de créditos de celulares

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas por meio da Comissão de Defesa do Consumidor lança a campanha ‘Cadê meu Crédito?’, na próxima terça-feira (14). A iniciativa tem o objetivo de abordar a supressão de crédito de telefones celulares pré-pagos. O evento de lançamento acontecerá durante o Encontro Jurídico Mero Aborrecimento tem Valor, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor.

Na programação, o público poderá ter acesso ao painel de ideias com palestras onde os magistrados ficaram livres para apresentar seu posicionamento e falarão sobre a Tese do Mero Aborrecimento nas sentenças, além do lançamento da campanha “Cadê meu Crédito?” que visa mobilizar os consumidores e a sociedade em geral para o problema de supressão de crédito de telefones celulares pré-pagos, seja pela cobrança das ligações em percentuais acima dos prometidos, como a contratação de serviços jamais contratados.

O presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB/AM, Marcos Salum explica como surgiu a ideia de fazer a campanha “Cadê meu Crédito?”. “Há muito tempo estamos recebendo denúncias de supressão de crédito de telefones celulares e com o objetivo de ampliar a discussão, sem desconsiderar a possibilidade de uma Ação Por Dano Moral Coletivo a ser proposta pela OAB, buscamos a participação dos colegas acadêmicos e da população em geral, que se enquadram nesse rol de consumidores lesados, para que nos ajudem a fazer uma espécie de dossiê de clientes que estão sendo prejudicados, juntando seus extratos de conta e apontando as irregularidades, de modo a possibilitar a juntada de subsídios indispensáveis para as futuras medidas a serem tomadas”, ressaltou Salum.

O evento ocorrerá no auditório da OAB-AM e para a inscrição é necessário levar dois quilos de alimento não perecível. A programação vale 10 horas complementares com certificação da Escola Superior de Advocacia do Amazonas (ESA-OAB/AM).

Programação do evento

14h – Abertura: Presidente da OAB/AM Dr. Marco Choy, presidente da OAB/AM.

14:15h – Lançamento da Campanha “Cadê o meu crédito?”, pelo presidente da CDC OAB AM, Marco Salum.

14:30h – Palestra Inaugural: Dr. Rodrigo Palomares (idealizador da Campanha),

Presidente da CDC OAB MT.

15h – Painel de ideias (30 min. para cada palestrante): Mero Aborrecimento

1o – Magistrado: Dr. Cassio Borges S (Juiz de Direito, presidente da

Associação de Magistrados do Estado do Amazonas – AMAZON).

2o – Magistrado: Dr. Jaime Artur Santoro Loureiro , juiz titular do

4o Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus

Obs.: Os Magistrados ficarão livres para apresentar seus posicionamentos e

falarão sobre a Tese do Mero Aborrecimento nas sentenças.

3o – Advogado favorável : Drº José Luiz Franco de Moura Mattos Júnior, Procurador do Município de Manaus.

4o – Advogado Contrário: Drº Frederico Santos Paiva , Presidente

da Comissão de Direito Corporativo.

17h – Encerramento.