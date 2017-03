OAB-AM e shopping promovem campanha em prol do empoderamento feminino

A partir do dia 6 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Amazonas (OAB/AM), através da Comissão da Mulher Advogada, em parceria com o Manauara Shopping, promove a campanha “Liberte-se! Empodere-se!” em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Um espaço foi reservado no shopping para que a população possa conhecer como se dá o empoderamento feminino, que é um ato de garantir poder de participação social às mulheres e seus posicionamentos em todos os campos social, político e econômico.

De acordo com o presidente da OAB/AM, Marco Aurélio Choy, a ação em parceria com o shopping visa potencializar a conscientização das pessoas sobre os direitos sociais e civis.

“A sociedade como um todo reconhece o papel da mulher como agente do desenvolvimento econômico, social e cultural, sendo a consciência coletiva necessária para a superação da dependência social e dominação. E um dos papéis da OAB é abraçar causas de interesse da população como forma de equilibrar às relações sociais ”, declarou Choy.

Como forma de dar efetividade nas causas que defende, a OAB/AM possui a maioria dos cargos da atual administração ocupados por mulheres.

Conforme a presidente da Comissão da Mulher Advogada do Amazonas, Gláucia Barbosa Soares, nos últimos anos, muito se tem discutido sobre o empoderamento das mulheres, mas essa discussão deve ser ainda mais ampla, para que os resultados sejam rápidos e efetivos.

“As mulheres precisam estar cientes sobre seus direitos. Lutamos, por exemplo, pela igualdade de gêneros. E com essa campanha, buscamos gerar debates públicos que proporcionem as mulheres tomarem decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos aspectos que estão relacionados a ela”, revelou a advogada.

A ação sobre o empoderamento feminino foi montada com base nos sete princípios lançados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2010, quais sejam: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível; tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação; garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa; promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres; apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing; promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social e medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.

Durante os três dias que vai estar com um stand no Manauara Shopping, a Comissão da Mulher Advogada pretende atrair a atenção da sociedade prestando informações e esclarecendo dúvidas, bem como interagindo com o público através de jogos lúdicos relacionados ao tema da campanha.

Discussão permanente

A partir das 18 horas, no dia 8 de março, o debate gira em torno da legalização do aborto. Para a inscrição será necessário a doação de uma lata de leite, que posteriormente será destinada a uma entidade filantrópica.

Já no dia 9 de março, de 14 às 18 horas, será realizado um seminário permanente para discutir assuntos relacionados a exploração sexual infantil, violência doméstica, os aspectos jurídicos das mídias sociais, bem como o empoderamento feminino. O evento é gratuito.

Tanto o seminário permanente quanto o painel de debates serão promovidos no prédio da ESA, localizado Rua São Benedito, 99 – Adrianópolis.

