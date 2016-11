O Vingador: Leon Correia promete grande espetáculo no ‘Último Sertanejo do Ano’

No mundo do sertanejo, Leon Correia ganhou fama nacional no início do ano passado quando as rádios de todo o Brasil ‘explodiram’ a música ‘Se vinga comigo’. A partir de então, Leon foi reconhecido em todos os shows como ‘o vingador’, aquele que todas as mulheres traídas e maltratadas queriam por perto.

E é desse jeito, diferente e cheio de malícia, que Leon espera o público no Sambódromo, no próximo dia 19 de novembro, quando a Fábrica de Eventos traz para Manaus ‘O Último Sertanejo do Ano’. O cantor vai abrir os shows das ‘coleguinhas’ Simone e Simaria e da dupla Jorge e Mateus.

“Será um honra dividir palco com esses duas duplas, formadas por grandes artistas. Sou muito fã de Jorge e Mateus e, tanto eu como minha equipe, prometemos um grande espetáculo bem ao estilo ‘vingador’ de ser para o mar de gente que esperamos”, falou o cantor, destacando a felicidade em fazer parte do time de estrelas em mais uma mega evento.

Leon sabe da paixão dos manauaras pelo ritmo sertanejo e, isso, também faz o coração do cantor bater mais forte para o retorno à capital amazonense com a nova música de trabalho: ‘Desculpa Esfarrapada’. A canção está no TOP 20 das mais pedidas em diversas rádios do país.

“A nova música tem uma pegada mais romântica, que fala de alguém que faz de tudo para estar mais próximo de quem ama, inclusive para ter noites mais picantes com o parceiro”, revelou o ‘Vingador’ que, este ano, além de ter rodado por cidades da Região Norte, esteve em uma turnê internacional.

Leon contou ao EM TEMPO que “abraçou o sertanejo” quando sentiu a ligação forte do estilo musical ao trabalho que vinha desenvolvendo na carreira – que já contabiliza 12 anos. Anteriormente, o cantor embalava as micaretas do país com as tradicionais músicas baianas. “Fui incluindo o sertanejo ao repertório e, quando vi, 60% dele era composto por músicas deste estilo. Vieram as propostas dos empresários e a boa entrada no mercado”, disse.

Os ingressos para um dos maiores eventos sertanejos do Brasil estão à venda com preços que variam entre R$ 60 e R$ 350.

Duplas ‘estouradas’

Jorge e Mateus voltam para Manaus trazendo a turnê do novo trabalho, intitulado ‘Como Sempre. Feito Nunca’, o sexto álbum ao vivo e oitavo da carreira da dupla. Lançado em fevereiro deste ano, a dupla já emplacou cinco singles deste CD que estão entre as músicas mais tocadas no País.

O primeiro sucesso foi ‘Sosseguei’, que alcançou o terceiro lugar na lista da Billboard que avalia as 100 músicas mais tocadas no Brasil, chegando também ao topo em várias capitais. Depois foram as vezes de ‘Ou Some Ou Soma’, ‘Vou Voando’ e ‘Louca de Saudade’. Recentemente, Jorge e Mateus lançaram mais uma canção, que já encena entre as mais pedidas das rádios nacionais, intitulada ‘Pra Sempre Com Você’.

“Todas essas músicas estão mais que na ‘ponta da língua’ dos fãs de Manaus. Já sabíamos que eles viriam para cá e preparamos grandes surpresas para o dia do show, fora a recepção no aeroporto que sempre tem que ter”, contou a fã da dupla e estudante de Publicidade, Angélica Correia.

Conhecidas em todo território nacional, as irmãs Simone e Simaria, ‘As Coleguinhas’, são conhecidas pela energia e irreverência em cima do palco. Com mais de meio bilhão de visualizações na Internet e uma agenda de shows disputada, as irmãs decidiram criar um momento grandioso na carreira para retribuir todo o sucesso conquistado nos últimos anos. E em menos de três meses, já são quatro hits estourados em todo o país: ‘Duvido Você Não Tomar Uma’, ‘Regime Fechado’ e ‘Amor mal resolvido’, além de ‘126 Cabides, onde a dupla conta com a participação especial de Jorge e Mateus.

Rosianne Couto