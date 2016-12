‘O Trânsito não tira férias’ reúne atividades e serviços do Manaustrans

Emissão de cartão para estacionamento em vaga especial para idosos e pessoas com deficiência; agendamento de atividades de educação para o trânsito em escolas e empresas e exposição de fotos das atividades do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) fazem parte da exposição “O Trânsito não tira férias”. A mostra será realizada de 12 a 16 de dezembro no Espaço Ecam do Manauara Shopping, zona Centro-Sul, das 10 às 22 Horas.

A exposição vai mostrar o dia a dia da operação de trânsito e as atividades diárias desenvolvidas pelos agentes de trânsito nas ruas de Manaus. Serão exibidos ainda equipamentos utilizados no desempenho das funções e informações sobre a história do instituto como órgão de trânsito da Prefeitura de Manaus.

Serão exibidos também produtos utilizados nas campanhas para condutores e pedestres com orientação para a conquista do trânsito seguro. O público visitante terá a oportunidade de conhecer melhor todo o trabalho executado e interagir com os educadores e agentes de trânsito, durante a mostra.

A mostra tem apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), coordenador do Espaço Ecam, situado no piso G3 do Manauara Shopping. O acesso para a exposição é gratuito.

Com informações da assessoria