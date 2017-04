‘O tempo vai dizer’, diz ex-BBB Manoel sobre relacionamento com Vivian

O casal formado por Vivian e Manoel no “BBB 17” tem futuro incerto. Os participantes do reality show se encontraram pela segunda vez desde o fim do programa nesta quinta-feira (20), quando falaram sobre o relacionamento durante o “Vídeo Show” (Globo).

“Você acredita que essa é a segunda vez que a gente se vê? É muita correria, a gente não teve tempo para nada ainda”, explicou Vivian.

“A gente conversou bastante e foi muito bom. Ela falou dos pensamentos dela, que ela quer aproveitar o tempo assim como eu, para dar tempo ao tempo”, disse Manoel.

Sobre a participação do gêmeo no “Gran Hermano”, Vivian disse que “ficou sabendo que ele se comportou”, e Manoel concordou: “Como vocês sabem, eu sou um príncipe e me comportei”, brincou.

“Mesmo que a gente fique junto ou não fique, isso o tempo vai dizer. A amizade e o carinho que eu sinto por ela e que eu sei que é recíproco, isso vai ser para sempre”, concluiu Manoel.