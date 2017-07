O som do bar, da igreja ou da casa do vizinho te incomoda? Saiba o que fazer

Além da poluição sonora, pedestres são impedidos ainda de fazerem o uso de calçadas e vias – Fotos: Michael Dantas

Bares, residências, lojas, empresas e até igrejas já devem ter te incomodado com o barulho do som durante festas ou cultos. É bem desagradável quando o seu vizinho obriga você e todo o bairro a ouvir aquelas músicas que ninguém gosta e, ainda por cima, no último volume. Você já pediu com jeitinho e, até, chamou a atenção dele para que diminuísse a potência do som. Você justificou que havia passado das 22h, mas não teve jeito. O que poucos sabem é que em Manaus existe a Lei municipal 605/2001, que fiscaliza a poluição sonora, caracterizada por qualquer ruído que possa ser prejudicial a saúde física e mental da população. Ela extingue a expressão “Já passou das 22h, não pode mais fazer barulho”. Agora, em qualquer horário do dia pode haver o crime de poluição sonora.

De janeiro a junho deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) contabilizou 2.095 mil denúncias de poluição sonora na capital. Esse valor é bem acima da média registrada em 2016, quando, no mesmo período, o órgão havia recebido 1.488 denúncias. No balanço anual, o órgão registrou 2.914 casos – sendo que 1.719 mil geraram autos de multa, apreensão, notificação e interdição. Os alvos foram bares, residências, igrejas, casas de shows, oficinas mecânicas, entre outros.

Pela legislação vigente no município, em qualquer horário do dia pode haver o crime de poluição sonora

Quando identificada a infração, o causador do barulho pode ser autuado com multa mínima de 51 Unidades Fiscais do Município (UFMs). As multas são altas e podem variar de acordo com a situação de reincidência do denunciado. As penalidades podem ir de notificação de advertência a multa, apreensão de equipamentos, interdição temporária, cassação de alvará ou licença. O valor das multas pode variar 51 UFMs a 250 UFMs, o equivalente a R$ 5.091,84 até R$ 24.960,00.

A reportagem visitou alguns locais em Manaus que são, ou já foram, alvos de denúncias de poluição sonora. Próximo a esses ambientes, cidadãos reclamam sobre o volume do som e acreditam que o ato é desrespeito com a comunidade. Além disso, eles apontam outros problemas, como: a interdição de calçadas e ruas com mesas e cadeiras. Há denúncias ainda sobre o comércio livre de entorpecentes, prostituição de menores e atentado ao pudor.

Confirma os valores máximos de decibéis permitidos em ambientes externos:

Áreas de fazenda e sítio – 40 dB (diurno) e 35 dB (noturno);

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou escolas – 50 dB (diurno) e 45 dB (noturno);

Área mista, predominantemente residencial – 55 dB (diurno) e 50 dB (noturno);

Área mista, com vocação comercial e administrativa – 60 dB (diurno) e 55 dB (noturno);

Área mista, com vocação recreacional – 65 dB (diurno) e 55 db (noturno);

Área predominantemente industrial – 70 dB (diurno) e 60 dB (noturno).

O valor das multas pode variar 51 UFMs a 250 UFMs, o equivalente a R$ 5.091,84 a R$ 24.960,00

Pontos denunciados em Manaus

Denunciados várias vezes, cerca de 10 bares ainda continuam em funcionamento na Rua São Pedro, bairro Coroado, Zona Leste e perturbam os vizinhos. E lá foi o nosso primeiro ponto de parada. Os estabelecimentos funcionam, praticamente, um ao lado do outro. A artesã e dona de casa Rosi Silva, que mora há mais de 30 anos em uma casa situada nas proximidades, já denunciou o caso às autoridades, porém isso não foi suficiente para acabar de vez com o barulho.

“Eu moro com três irmãos e vivemos da produção de artesanato. Quando compramos essa casa, não sabíamos do problema. O som insuportável dos bares aqui é de terça a domingo. Graças a Deus, na segunda eles não funcionam. Esse é o único dia em que a gente tem paz. Já foram feitas inúmeras denúncias, não só minha, mas de vários vizinhos. Às vezes, a equipe de fiscalização aparece, recolhe algumas caixas de som, ordena que mesas e cadeiras sejam guardadas e o estabelecimento fechado. Entretanto, no outro dia volta tudo ao que era antes”, apontou Rosi.

A maioria dos bares alvos de denúncias causam poluição sonora principalmente a noite

Ainda segundo a artesã, os moradores sofrem também com o comportamento dos frequentadores, que não respeitam. “Eles param os carros na frente das garagens das casas, bloqueiam o acesso dos moradores. Homens e mulheres urinam na nossa porta. É uma sacanagem. Sem contar que o comércio de drogas é descarado, só não ver quem não quer, porque os usuários fazem questão de exibir as drogas para quem quiser ver”, detalhou.

Interditar rua para badalar pode?

Na mesma região, a poucos metros da casa de Rosi, uma estudante de direito, que prefere não ter o nome divulgado, denunciou a interdição da via para o funcionamento de bares.

“A festa começa meia-noite e dá tanta gente que, além de ocuparem todo o espaço das calçadas, ainda interditam a via com mesas e cadeiras. As pessoas lotam o ambiente e ficam bebendo e dançando. Quando a gente quer sair para ir de carro ou pegar um ônibus, para ir a outro local, ficamos impedidos. É como se fôssemos reféns. É tanta gente que não dá pra passar nem de carro, quanto mais a pé”, denunciou a estudante.

Mas tem gente que não se incomoda viu

Bruno diz que há dois anos mora em frente à galeria e que os donos dos estabelecimentos são abertos ao diálogo

Mesmo com a maioria se aborrecendo com os diversos barulhos produzidos na vizinhança, há quem não se incomode com isso. Inclusive, lá no Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, rola até uma aliança. A relação entre uma galeria comercial, na rua 26, onde há bares e restaurantes com transmissões de jogos de futebol, competições de lutas, música ao vivo e karaokê, é amigável. A “zoeira” já incomodou bastante, mas hoje os moradores relatam que os proprietários dos estabelecimentos comerciais estão abertos ao diálogo.

“Teve uma época em que o som realmente perturbava demais, então decidi ir ao bar e entrarmos num consenso de que aquilo estava errado. Os donos foram gentis, entenderam o nosso lado e hoje não realizam mais com frequência os sons ao vivo. Notamos que houve uma significativa diminuição no volume do som”, informou o gerente comercial Bruno Faria, 33, que há dois anos mora em frente à galeria.

Por lá, só falta juízo nos frequentadores

“Aqui o diálogo entre as partes prevaleceu, mas o que ainda é um incômodo são os frequentadores desses ambientes. Em dias de transmissões de jogo e, principalmente, de lutas, muitos clientes param os veículos nas portas das residências e impedem a saída e a entrada de veículos. Em dias assim, eu nunca consigo guardar o carro na minha garagem. Sem contar que os usuários jogam até papel de drogas na minha casa. Já nem deixo mais meus cachorros soltos, porque podem passar mal se comerem esses lixos”, revelou o gerente comercial.

O cabeleireiro Berg, 53, que mora ao lado da galeria, disse não se incomodar com os ambientes.

“O barulho nunca me incomodou e nem os frequentadores. Alguns vizinhos que se sentem incomodados, mas o bom é que aqui todos estão abertos ao diálogo”.

Lei do silêncio se aplica a igrejas?

Já na rua General Carneiro, no bairro São Francisco, Zona Sul, a estudante de serviço social, Ane Souza, 38, disse que desistiu de denunciar o som alto da igreja evangélica, situada ao lado de sua casa. Ela conta que, além do templo religioso, há também um bar.

“Moro há mais de 30 anos aqui. Já briguei na Justiça por causa do bar, pois eles faziam um barulho insuportável. Eu, meu marido e meus dois filhos não conseguíamos dormir à noite. Inclusive, quando pequenos, as crianças viviam assustadas por causa disso. Hoje em dia não sofro mais por conta do bar. O que incomoda mesmo é o fuzuê na igreja”, contou.

A moradora revela ainda que os evangélicos fazem piada com as reclamações

Segundo Ane, há 20 anos os evangélicos usam o espaço para fazer seus eventos religiosos, porém, essas festividades nunca foram feitas dentro da “Lei do silêncio”.

“Eles gritam no microfone, parece que o som está todo dentro da minha casa. Em dias de culto, eu não fico com as janelas abertas. Eu sou refém do meu próprio lar”.

A moradora revela ainda que os evangélicos fazem piada com as reclamações. “Já tentei conversar com os irmãos, fazer com que entendam que o som incomoda, mas eles nunca estão abertos ao diálogo. Eles ficam debochando, dizendo que estão dentro da igreja deles e podem fazer o que bem quiser. Chamam os vizinhos de ‘Satanás’, demônio e jogam óleo ungido na frente das casas. Me sinto intimidade por eles, pois ficam medindo forças. Sou vítima de um povo opressor”, completou.

Denúncia do leitor

Uma moradora do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, que prefere não ter o nome divulgado por medo de sofrer represálias, denunciou à reportagem o proprietário de uma residência, localizada na avenida Santa Etelvina, nº 10, próximo de uma fábrica de motocicletas. Segundo ela, lá existem competições de sons entre “carros com paredões”. Além disso, o local é palco de festas e orgias com adolescentes.

“Antes era só sexta, sábado e domingo. Hoje é de segunda a segunda. É um monte de garota menor de idade entrando e saindo da casa. A gente já acionou a polícia diversas vezes e, inclusive, denunciamos o caso na Defensoria Pública, mas não fomos ajudados”.

Ainda de acordo com a denunciante, alguns policiais chegaram a ir até o local para apurar a denúncia, mas nada fizeram. “Eles vieram e flagraram o som nas alturas. Mas aí eles identificaram que o dono da casa é ex-policial. Aí já viu né? Um fica encobrindo o outro. A Lei deveria funcionar para todos. Sonho com o dia em que a fiscalização bata na porta desse homem e autue ele pelas infrações”.

A reportagem teve acesso a um vídeo, que foi gravado no último dia 10 de julho, por volta das 22h30, por um morador da região. No arquivo é possível identificar o local e ainda ouvir a potência do som no espaço.

Justiça deu jeito

Cláudia conseguiu ajuda do MPE-AM para acabar com a poluição sonora de um bar em frente a casa dela

No conjunto Eldorado, Zona Centro-Sul, a pedagoga Cláudia Duarte, comemorou o feito de conseguir na Justiça, com o apoio do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), o fechamento de um estabelecimento comercial, que funcionava como bar e restaurante. Segundo ela, na época, o negócio era feito na garagem de uma residência, situada bem na frente da casa dela e ao lado da Praça do Eldorado. No ambiente a galera tocava “heavy metal pesado”.

“O bar começou a funcionar em outubro de 2016 e, desde então, passei a denunciar o caso à polícia e aos órgãos competentes. Porém, nunca as equipes de fiscalização apareciam. Passavam-se os dias e a perturbação só aumenta. Eu até cheguei a tentar um diálogo, mas fui tachada pelos donos do local como ‘louca e perturbada’. Foi então que eu tive a ideia de registrar os abusos com fotos e vídeos do meu celular. Eles viam a minha ação e começam a me insultar com palavras de baixo calão. Chegaram até a arremessar fezes dentro da minha casa”, explicou.

Cláudia ressaltou ainda que depois de um tempo acabou descobrindo o porquê das equipes de fiscalização nunca comparecerem até o local. “Fiquei sabendo que o proprietário tinha amigos que trabalhavam dentro da prefeitura e, por isso, as denúncias eram arquivadas. Então foi aí que no dia 3 de abril deste ano, eu decidi levar o caso ao Ministério Público, onde apresentei todas as provas. No dia 24 de maio, o local foi interditado por determinação judicial”, comemorou.

E agora, o que os proprietários pensam?

A reportagem procurou alguns empresários e donos de estabelecimentos que foram alvos das denúncias de poluição sonora, mas apenas um respondeu aos questionamentos da equipe.

Para o engenheiro e empresário Carlos Figueiredo, 43, proprietário de um bar na Zona Centro-Sul, o diálogo entre as partes é o ponto essencial para evitar problemas.

“As vezes, o agente causador do barulho não tem noção do quanto está perturbando a vizinhança. Quando comecei com esse empreendimento, tive alguns contratempos. Vizinhos se diziam incomodados com o som e, por duas vezes, a polícia veio até o bar para tentar fechar. Eu então procurei ouvir o outro lado e comecei a dialogar. Uma vez por semana tem o som ao vivo e nos outros dias é apenas o som ambiente. Hoje o estabelecimento tem vedação acústica e o som já não é mais um problema”, contou.

Tá na hora de saber algumas regrinhas

É necessário que o agente causador entenda alguns conceitos básicos dos fenômenos acústicos e, com isso, ter a consciência sob o barulho que é produzido. Entre eles, adotar algumas medidas que possam limitar o som para outros ambientes. Para isso, há algumas regras que devem ser utilizadas pelos proprietários desses ambientes. Carlos Figueiredo foi no caminho certo e fez a famosa “vedação acústica”. Assim como ele, os demais proprietários de bares, casas noturnas e até igrejas podem impedir, desta forma, que o som ultrapasse o limite permitido por Lei.

Ainda é necessário que o local esteja legal, com toda a documentação válida, como os alvarás e as autorizações. Deve existir ainda a preocupação de melhorar a qualidade acústica interna e acabar com a poluição sonora externa.

A operação se estendeu até a madrugada e autuou 14 estabelecimentos – Divulgação/Semmas

Você sabe a quem recorrer?

A Semmas disponibiliza o número do disque-denúncia 0800 092 2000 e o site semmas.manaus.am.gov.br, onde a população pode denunciar o agente causador do barulho. As identidades das vítimas são mantidas em sigilo. A secretaria orienta ainda que esse tipo de problema também é de competência da Polícia Militar e pode ser denunciado através do disque 190. Para denúncias de barulhos em obras feitas fora de hora, como nas sextas-feira após às 17h, sábado depois das 12h ou nos domingos e feriados o dia todo, basta entrar em contato com o Disque Ordem 161.

Implurb

Desde a última sexta-feira (14), a reportagem buscou informações junto ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) – órgão responsável por fiscalizar a utilização de espaços públicos para a circulação de pessoas e veículos em Manaus. O objetivo era saber de que forma o poder público municipal pode garantir ao cidadão o direito de ir e vir, mas que é impedido por conta da obstrução de ruas e calçadas. No entanto, até esta sexta-feira (21), a assessoria de comunicação do instituto não deu retorno sobre o assunto.

Isac Sharlon

EM TEMPO

