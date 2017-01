‘O sistema penitenciário é abandonado no Brasil inteiro’, diz Valois

Perplexo com o resultado da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que matou, de forma brutal, 56 detentos no último domingo, o juiz da Vara de Execuções Penais, Luís Carlos Valois, afirmou que, em 22 anos de magistratura, nunca havia presenciado tamanha selvageria que, em suas palavras, feriu a sua condição humana.

Nesta entrevista, Valois esclarece que foi chamado pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, para ir à unidade prisional tentar apaziguar os ânimos e negociar o fim da rebelião. O que viu quando chegou ao Compaj foi um monte de corpos decapitados, esquartejados e carbonizados. Confira a entrevista:

EM TEMPO – O senhor acabou se envolvendo nessa rebelião no Compaj que aconteceu há uma semana. Quem o chamou para ir até o presídio?

Luís Carlos Valois – O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, me telefonou e, no momento, questionei se tinha realmente necessidade de eu ir até o presídio, até porque estamos de recesso e quem deveria ser chamado é o plantonista. Ele insistiu e eu acabei aceitando, pedindo um carro para me pegar na minha residência. O próprio Sérgio Fontes veio pessoalmente me pegar em casa. Me deu um colete à prova de balas e fomos até o presídio. Eu cheguei no local e estava tudo escuro, com policial para tudo que é lado, porque os detentos tinham tomado conta do regime fechado e tinham feito um buraco na parede, tomando também o semiaberto. A primeira coisa que eu questionei foi: como é que a polícia deixou chegar naquela situação? De deixarem os presos chegarem no semiaberto, porque deveria estar cercado.

ET – Foram os presos que solicitaram a sua presença?

LCV – Eu não sei se houve pedido dos presos. Só sei que o secretário me chamou e ele não explicou porque queria que eu fosse. Só me chamou apenas. Como eu sou juiz da Vara de Execução, todos os presos têm processo comigo e se tem uma coisa que preso respeita é o juiz do processo dele.

ET – Quando o senhor chegou lá, qual foi a primeira coisa que presenciou?

LCV – Eu vi uma carrada de corpos, porque a maioria já tinha sido retirada. Uma caixa cheia de braços e pernas jogados dentro. No chão, eu vi um monte de corpos decapitados e esquartejados. Vi também dois corpos abraçados carbonizados, parece que eles tinham amarrados os dois e ateado fogo. O problema não foi só os corpos, mas eu ter visto os vídeos da chacina durante a rebelião que estavam sendo compartilhados na internet. Depois que eu vi aquilo e com os corpos, foi um negócio que feriu a minha condição humana, porque quando a gente vê seres humanos se transformarem em animais, vemos uma pouco da gente naquilo.

ET – O que o senhor negociou com os presos para que a rebelião acabasse? O que eles pediram?

LCV – Não fui eu que acabei a rebelião. Quando eu cheguei lá todos os mortos já estavam mortos. Se eu salvei vidas eu não sei, porque quando eu cheguei não morreu mais ninguém. No momento, quem estava negociando era o coronel Cleitman Rabelo, da Polícia Militar, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Epitácio Almeida. Em seguida, me avisaram que um preso queria falar comigo. Quando eu cheguei lá, eu disse para o preso que eu estava de recesso e que eu deveria estar na minha casa, descansando com o meu filho. Falei tudo isso para ele. Logo depois, eu disse que se ele quisesse um diálogo comigo, a primeira coisa que tinham que fazer era soltar uns três reféns dos dez que estavam sendo mantidos, como uma forma de respeito. O preso disse que iria conversar com os outros para decidir se iam soltar os reféns. Depois, eu pedi para todos os que estavam no semiaberto que não faziam parte, para saírem e votarem para o regime fechado. Eles foram embora e soltaram os três reféns. Segundo o coronel, eles ouviram os presos pedindo para que os outros saíssem do semiaberto para o regime fechado. Logo depois, o buraco na parede foi fechado e vieram com as exigências, que era para não ter polícia de choque, não ter transferência para penitenciária federal e que era para manter os direitos dos presos. Segundo o coronel, as exigências eram mais para ganhar tempo, porque eles já haviam feito o que queriam, que era matar os outros detentos. Mais tarde, recebemos informações de que a polícia de choque não poderia ser impedida de entrar. Já por volta das 4h de segunda-feira, falei que não tinha como a polícia de choque não entrar e falei que era melhor ela entrar naquela hora, com os direitos humanos, do que ela entrar depois, sem os direitos humanos. Uma hora a polícia tinha que entrar. O preso concordou e perguntou para mim sobre a transferência para a penitenciária federal, eu falei que não iria garantir, porque se fossem, eu não serei o juiz do processo que vai decidir ou não a ida deles para a penitenciária federal. Descartaram, em seguida, o requisito da penitenciária federal e me falaram que só iam soltar os restantes dos reféns só quando tivesse a luz do dia. Nesse tempo, eles mesmos já começaram a retirar os corpos.

ET – O senhor que atua bastante tempo na área criminal, já havia presenciado algo dessa magnitude?

LCV – Nunca tinha visto. Já vi que morreram 12 presos e com mutilações, mas desse jeito eu nunca vi. Todas as rebeliões que eu passei, a sensação é de que havia um grupo que resolveu matar um ao outro, foi lá e matou. Não uma rebelião que compromete um sentimento de humanidade para com a massa carcerária inteira, porque aquilo, 56 mortes, todo mundo deve ter participado.

ET – O senhor acredita que a rebelião teria sido causada mesmo por briga de espaço no narcotráfico, entre as facções?

LCV – Eu tenho dito que não gosto de legitimar facção, porque fala que o preso é da facção, e duas coisas acontecem. Primeiro, a gente dá poder para o preso, deixando de ser qualquer um do pavilhão. Segundo, que a gente acaba encobrindo várias outros, porque se eu digo que é facção, a gente vai pegar apenas 9 ou 10 líderes da facção e o resto, que cometeu os homicídios, fica no anonimato. Bandido sempre teve líder no pavilhão e na rua.

ET – Podemos afirmar que os presos possuem controle sobre a penitenciária do Amazonas?

LCV – Os detentos têm poder sobre os presídios no Brasil inteiro. Tem lugares no país, como São Paulo e Porto Alegre, que a direção nem entra no pavilhão. Os presos têm as chaves e eles que comandam da porta para trás. Só que aqui no Amazonas não é assim, o secretário entra no pavilhão. Mas dizer que o preso não tem poder… é claro que ele tem poder. O sistema penitenciário é abandonado no Brasil inteiro, como em Manaus. A sociedade não cobra melhoria no sistema penitenciário. Se não houver cobrança, a imprensa não noticia, porque a mídia está noticiando porque houve a rebelião, não pode ser só agora, e depois voltar como estava.

ET – E o que o senhor tem a falar sobre as acusações de que teria envolvimento com as facções, conforme veio à tona na Operação La Muralla?

LCV – Os benefícios que eu concedo é de acordo com a lei e é uma obrigação minha, porque eu sou juiz de execução. As pessoas confundem porque para as pessoas, preso bom é preso morto. Eu estou lá para cumprir a lei. A polícia vive um estresse na guerra e quando viu uma investigação que estava fazendo, algumas gravações dos presos falando com presos, dizendo que me respeitavam, sem nenhum ato meu. Eles me respeitam porque eu faço o trabalho do sistema carcerário há 20 anos. Só que policial não entende isso, achando que o juiz que conversa com preso é bandido. Então, dentro de uma operação policial, ver um preso elogiando um juiz, vai pensar que há algo de errado nisso. Foi assim que houve um equívoco e má interpretação das gravações e, na época que aconteceu isso, era só acusação. Agora desenterraram isso para poder me prejudicar, apesar de eu não ter tido nenhuma conduta. Estamos em um momento delicado, no qual morreram 56 pessoas… Eu não quis ir para lá, foi o secretário quem pediu para eu ir lá. Você vê a maldade de desenterrar a notícia para vender. Mesmo com isso eu posso me defender dessa injustiça e estou com mais voz para me defender.

ET – Como o senhor avalia o sistema prisional do Estado?

LCV – Eu acho que o sistema prisional do Estado do Amazonas não é o pior do Brasil, mas, como todos do país, não tem a atenção que deveria ser devida. Se a gente diz que o sistema penitenciário é abandonado, isso vale para o Brasil inteiro, com pouca verba e investimento. Não tem escola e trabalho para o preso. Vai deixando o cara em um buraco durante 15 anos, em uma cela que cabe oito com 30. Sistema penitenciário é desumanizador, causando esse tipo de conduta animal. Só que, dessa vez, foi de uma proporção que deve ser avaliada pela segurança pública. Investigação, repreensão e prevenção, é coisa de polícia e não de juiz de direito. Com relação de segurança, eu sou cidadão igual a você, porque já fui sequestrado, tive que ir na delegacia fazer boletim de ocorrência. Sou um cidadão como outro qualquer, e espero que a polícia investigue e puna os responsáveis por esses homicídios qualificados. Tem que procurar o delegado de homicídio para ver o que está fazendo e quais medidas que deverão ser tomadas.

Diogo Dias

EM TEMPO