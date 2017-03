O segredo do sucesso da empresária cabocla

Nascida no seringal Santa Eulália, localizado no município de Carauari (a 789 quilômetros de Manaus), a empresária amazonense Conceição Khattab é o típico exemplo de mulher que não desiste ao primeiro obstáculo, quando o assunto é concretizar um objetivo. Determinada, a empresária, que começou sua trajetória profissional como recepcionista do Tropical Hotel Manaus, assumiu o cargo de gerente-geral do Ariaú Amazon Towers, foi proprietária de uma agência de turismo e, atualmente, é dona do Amazon Tupana Jungle Lodge.

Ela garante que há um segredo de sucesso para o bom desempenho de um negócio. “Acreditar nos seus sonhos e não desistir em frente às dificuldades, pois elas vêm para o fortalecimento de cada um e para aprendizado”.

A cabocla amazonense, que já ganhou às páginas das revistas “Pequenas Empresas e Grandes Negócios”, “Quatro Rodas”, Portal G1 SP, entre outras publicações nacionais e internacionais, hoje comanda diretamente cerca de 20 funcionários e indiretamente em torno de 15 colaboradores, que ela faz questão de treinar e supervisionar pessoalmente. “Trabalhei durante muitos anos com turismo e estive em várias funções, por isso sei a importância de realizar esse corpo a corpo e desenvolver uma política de valorização com cada funcionário. Você estando perto, ensinando e mostrando que não está apenas para ordenar, mas sim para comandar, é também uma receita de incentivo e

sucesso”, destacou.

De pequeno porte, o hotel possui uma arquitetura rústica e planejada para não agredir a natureza, mas ao mesmo tempo oferece conforto durante a estadia na selva. Um dos seus diferenciais e característica principal, segundo Khattab, é a própria administração do hotel, já que a empresária é nascida no seringal Santa Eutália, localizado no município de Carauari às margens do rio Juruá, e fez questão de deixar o local o mais próximo do que viveu na infância. “Vim para Manaus, morei no exterior, gerenciei o hotel Ariaú Amazon Towers durante muitos anos. Lá aprendi muito, porém, nunca deixei que minhas raízes saíssem de mim. E faço questão de vender aos meus hóspedes com objetivo de fazer com que cada turista se apaixonar pelo paraíso chamado Amazônia, com tarifas competitivas e honestas”, acrescentou Conceição.

Incentivo

A empresária diz que, apesar da crise, aposta nas políticas de incentivo aos funcionários, que é uma das ferramentas utilizadas por ela para gerir seus funcionários. “Quando os colaboradores se sentem parte do negócio, envolvidos e acreditando no valor que seu trabalho tem, o reconhecimento e a valorização podem ajudar e muito na produtividade. Tenho buscado incentivar desde que comecei minha história com o Tupana”, contou Conceição.

Segundo ela, o prêmio por si não é o mais importante, mas sim o que ele significa diante da comunidade em que a pessoa está inserida.

Hoje a empresária se dedica à expansão dos negócios com ampliação do número de apartamentos, novas áreas para os hóspedes, ao projeto de palestras de empreendedorismo e ao projeto de um livro da história de sua família, que já foi proprietária do seringal Concórdia, um dos maiores da área Juruá, no Amazonas. “Minhas raízes fazem parte do interior do Amazonas, temos muita coisa para mostrar, amo meu Estado e as pessoas que vivem nele, por isso quero poder contar um pouco de tudo”, disse.