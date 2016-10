O sábado foi de visita nos cemitérios de Manaus; até dia 2, mais de 500 mil devem homenagear seus finados

Mais de 500 mil pessoas devem visitar os seis cemitérios públicos da cidade, a partir deste domingo (30) até o Dia de Finados, na próxima quarta-feira (2), segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública de Manaus (Semulsp). Com a proximidade da data, muitas pessoas aproveitaram a manhã deste sábado (29) para visitar e prestas homenagens aos entes queridos falecidos.

No cemitério Nossa Senhora de Aparecida e Parque Tarumã, localizados na Zona Oeste de Manaus, o fluxo de pessoas já era grande nas primeiras horas de hoje.

O motorista Francisco Nunes, 47, decidiu se antecipar e prestar suas homenagens. Ele conta que já visitou o cemitério no Dia dos Finados, mas a logística e o grande número de pessoas o fizeram vir antes neste ano. “Já tive a experiência de visitar o cemitério no dia do feriado, mas é tumultuado, muita gente dentro do cemitério e os carros formam um congestionamento horrível. Por isso, eu e minha família optamos por prestar nossas homenagens hoje”, contou.

O mesmo pensamento é o da aposentada Denise Almeida, 74. Ela lembra que, no feriado, além da movimentação das pessoas, o transporte público fica limitado. “Hoje tem poucas pessoas visitando. Isso facilita até para chegarmos até as sepulturas de nossos familiares”, explicou.

No local, vendedores ambulantes organizados na frente do cemitério já comercializam flores, grinaldas, cata-ventos e velas. A vendedora de flores Thynara Adrielle, 20, disse que as vendas já começaram a melhorar desde a última segunda-feira (24), por conta da movimentação dos visitantes. “ Hoje, estamos com uma venda melhor porque muita gente se antecipou. Isso é bom para gente, financeiramente, mas também para os visitantes que adquirem novidades”, contou.

No Cemitério São João Batista, um dos mais antigos da capital, a movimentação também foi intensa. Além das homenagens com orações, arranjos de flores e velas, vários visitantes aproveitaram o dia para fazer a limpeza nos jazigos.

O aposentado, Pedro Paulo, 59, informou que sempre visita jazigo da família, antes do Dia dos Finados, para fazer a limpeza. A iniciativa garante que o local esteja limpo e arrumado para os familiares que irão visitar o local prestar as homenagens no dia. “ Sempre procuro visitar com antecedência, pois no dia é muito grande o número de pessoas e veículos também “, disse.

Limpeza

O secretário de gestão da Semulsp, Eisenhower Campos, informou que, nas últimas duas semanas, mais de 200 agentes trabalharam na limpeza dos cemitérios públicos de Manaus. Para o dia 2 de novembro, ele conta que 100 funcionários devem atuar na limpeza após o encerramento da visita. “Estamos deixando tudo bem limpo para que os visitantes possam aproveitar esse momento e prestar suas homenagens aos seus entes queridos”, disse.

Mais de 200 agentes trabalharam na limpeza dos cemitérios públicos de Manaus nas últimas semanas. Após a visitação, as equipes retornarão aos locais para concluir os serviços

Esterffany Martins

Jornal EM TEMPO