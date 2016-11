O rock invade o Porão nesta sexta-feira

O rock mostra todo o seu peso nesta sexta-feira (4), no Porão do Alemão, São Jorge. O destaque da noite é o ‘Especial Linkin Park’ da Fullgas, reunindo os principais hits da banda de new metal norte-americana. O pré-show fica a cargo da RED, que abre a festa com um repertório de sucessos nacionais e hits internacionais do hard rock e do heavy metal. O bar abre às 21h, com música ao vivo a partir das 23h. Para elas, os ingressos da ‘Sexta Rock’ do Porão têm preços promocionais de R$ 5 (pista) e R$ 20 (área VIP).

Primeira atração da noite, a RED abre a noite com uma seleção de sucessos do rock brasileiro, com bandas como Capital Inicial (‘À sua maneira’), Paralamas do Sucesso (‘Meu erro’), Barão Vermelho (‘Beth Balanço’) e Legião Urbana (‘Será?’). Logo após, o grupo começa a pesar no som com hits do hard rock e do heavy metal.

Entre as canções da setlist da RED, estão ‘Enter Sandman’, do Metallica; ‘No more tears’, de Ozzy Osbourne; ‘Welcome to the jungle’, do Guns n’ Roses; ‘Like a stone’, do Audioslave; ‘Smoke on the water’, do Deep Purple; e ‘Man in the box’, do Alice In Chains. ‘Vamos tentar animar ao máximo para deixar a galera aquecida para o Linkin Park’, destaca o vocalista Oziel Neto.

Além de Oziel, a RED é formada por Orlei Rubem e Daniel Silva (guitarras), Mykon Garcia (baixo), Helmut Quacken (bateria) e Alexandre Pedraça (teclados). A banda, que já soma 12 anos de estrada, passou por uma reformulação recente e trocou o antigo nome Crossfire pelo atual RED, acrônimo para ‘Retired Extremely Dangerous’, ou ‘Aposentados extremamente perigosos’.

Em mais uma edição do ‘Especial Linkin Park’, a Fullgas leva ao palco do Porão os maiores sucessos da banda de new metal, reunindo músicas de todos os discos, em especial os dois primeiros, que tornaram o Linkin Park conhecido na cena rock mundial. A setlist do tributo inclui, entre outras, ‘In the end’, do álbum de estreia ‘Hybrid theory’ (2000); ‘Faint’, hit do disco seguinte, ‘Meteora’ (2003); e ‘Given up’, do mais recente ‘Minutes to midnight’ (2007).

A Fullgas é formada por Gilberto Andrey (vocal), Eduardo PJ (guitarra), Mykon Garcia (baixo) e Quarenta (bateria). A banda já conta quase cinco anos de trajetória, mantendo desde o início a proposta de levar ao palco sempre sucessos do rock dos dias atuais, inclusive de grupos que já estão há décadas no cenário do rock.