O retorno da lenda GT com linguagem moderna

A lendária sigla que acompanha os carros esportes da Volkswagen, a GT, é uma referência que vai além do alto desempenho. No Brasil, essa história começou com o Volkswagen Gol GT, modelo que estabeleceu novos parâmetros de desempenho no país e deu origem a uma legião de admiradores. Em homenagem a essa cultura esportiva, a Volkswagen apresentou no Salão do Automóvel de São Paulo o Gol GT Concept, um show car criado para os verdadeiros fãs dos carros de corrida (Gran Turismo).

Segundo o gerente executivo de Design para a Volkswagen na América do Sul, José Carlos Pavone, o conceito vai ao início da lenda GT, com uma linguagem atual e moderna, que traduz toda a esportividade da marca. “O Gol GT Concept capta o olhar de uma criança para um modelo esportivo. É um presente aos fãs da marca e a essa nova geração de apaixonados por automóveis”, afirmou Pavone.

Inédito no mundo e desenvolvido pela equipe de designers da Volkswagen do Brasil, o Gol GT Concept foi criado com inspiração na tradição GT. O projeto seguiu como pilares a história, esportividade e cultura GT. Da logotipia às linhas de design, o Gol GT Concept é uma interpretação do conceito GT.

A carroceria duas-portas é toda pintada na inédita cor metálica “Cinza Volcano”, desenvolvida especialmente para o conceito com o objetivo de ressaltar os detalhes em tom vermelho “Lava Red” – como nas laterais, retrovisores, para-choques dianteiro e traseiro e grade dianteira. Todo o carro é contornado por uma linha de base vermelha, evidenciando sua atitude e ressaltando sua forte presença. As pinças de freio também são vermelhas.

Design

Na dianteira, o Concept traz grade do tipo “colmeia” (característica de todo esportivo Volkswagen), com pintura preta brilhante. O para-choque tem design imponente e linhas de estilo acentuadas, que reforçam a esportividade.

