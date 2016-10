‘O Reino de Gelo’ será encenado no Spasso Mix no próximo domingo

Em comemoração ao dia das crianças a ON Produção Cultural e Assessoria apresenta ‘O Reino de Gelo’, no Spasso Mix (Rua São Luís, 230, Adrianópolis). As aventuras das princesas Anna e Elsa poderão ser assistidas próximo domingo (16), a partir das 17h.

Os ingressos custam R$ 40 (meia) e já estão à venda na bilheteria do Spasso Mix. Os passaportes também dão acesso ao parque de diversões no próprio local com diversos brinquedos e jogos, inclusos no valor do ingresso.

Montado pela Companhia de Teatro Metamorfose e dirigido por Socorro Andrade, ‘O Reino de Gelo’, que é baseado no conto ‘A Rainha de Gelo’, de Hans Christian Andersen, revela as aventuras de Anna, uma jovem que viaja por perigosas montanhas de gelo em busca de reencontrar a sua irmã, Elsa, uma rainha que pode acabar com uma terrível maldição de inverno eterno.

Ela parece reservada e serena, mas esconde um grande segredo: o poder de criar gelo e neve, um dom que quase matou sua irmã caçula, Anna. Elsa vive com medo, lutando para suprimir os seus poderes, mas acaba fazendo uma magia que deixa o reino em um inverno eterno.

A história tem vários personagens, entre eles Olaf, um boneco de neve, criado magicamente por Elsa. Ele vive nas montanhas de Arendelle. Superamistoso, inocente e extrovertido, ele ama abraços calorosos e sonha com as coisas mais impossíveis do reino, como “curtir o verão”.

‘O Reino de Gelo’ é um espetáculo bem dinâmico com música, interpretação e dança. Além disso, o espetáculo contará com sete atores em cena e a magia do teatro. “

Estamos feliz em poder apresentar novamente o nosso repertório. Ainda mais numa data tão especial, que é o Dia das Crianças, nosso maior público”, explicou Socorro, diretora do grupo de teatro Metamorfose.

A peça faz parte do projeto ‘Domingo Tem Teatro’, que inicia na semana da criança e terá duração até janeiro com a realização de uma colônia de férias. Idealizado pela ON Assessoria, em parceria com Spasso Mix e Companhia de Teatro Metamorfose, o projeto tem como um dos objetivos incentivar as práticas artísticas através do teatro voltadas para as crianças.

No ambiente, além do local para apresentação do espetáculo os papais e mamães poderão deixar seus filhos em parque diversões com mais de 10 brinquedos, que estarão liberados das 17h até as 18h30, e também haverá uma praça de alimentação para aquisição de lanches, tudo isso no mesmo local.

O espetáculo tem duração de uma hora e tem indicação livre para todas as idades. Outras informações podem ser obtidas pelo fone (92) 98264-1100/991262600.