O Rappa promete novidades para show acústico em Manaus

Há quase 24 anos no cenário musical mundial, o Rappa continua sendo sucesso de público onde passa falando – em forma de reggae, rock e hip hop – de situações que remetem ao contexto social do Brasil. Eleito, recentemente, o melhor show brasileiro em um festival de Londres, o grupo volta à Manaus no dia 3 de dezembro com a turnê ‘Acústico Oficina Francisco Brennand’. O show está marcado para às 22h, no Studio 5, Zona Leste da cidade e é assinado pela Fábrica de Eventos.

Marcelo Lobato, integrante da banda, conta que voltar para Manaus sempre gera ao grupo expectativa e responsabilidade. O último show do grupo na capital do Amazonas foi há pouco mais de um ano. “A logística faz com que a gente demore a voltar em alguns lugares como Manaus, mas isso torna a expectativa ainda maior e a ‘responsa’ vem em dobro”, disse.

Ciente de que a banda criada no Rio de Janeiro continua conquistando novos fãs, Lobato ressalta que não cair no comodismo é a receita para o sucesso contínuo. “Não nos ligamos em ter a obrigação de lançarmos um álbum por ano porque entendemos que nosso público quer um bom trabalho, priorizamos as novidades, o ineditismo, a escolha do repertório”, justificou o músico que, sobre o novo trabalho – gravado em uma oficina de cerâmica no Recife – destaca a inclusão de instrumentos que fogem ao ‘tradicional’ do O Rappa, como marimba e acordeão.

“Tá sendo uma delícia poder tocar vários instrumentos nos shows desta turnê sem perder a qualidade e o timbre já tão reconhecidos do Rappa. Queremos alcançar todo o país com ela, principalmente chamando a atenção dos jovens para a história do local onde o DVD foi gravado, tão rico em cultura”, destacou Lobato que, nas apresentações ‘normais’ do grupo, toca teclado.

Para Manaus, o grupo promete, pelo menos, duas horas de show.

“Tudo depende da sinergia na hora em que estamos no palco”, explicou Lobato, ressaltando que o repertório para o Studio 5 terá como base as músicas do novo álbum, mas que as improvisações certamente irão ‘dar às caras’ aos fãs manauaras.

“Falcão tem uma coisa de inverter repertório. Mas nossa intimidade é o suficiente para, mesmo no palco, termos essa comunicação e dar conta do recado seguindo o feedback que recebemos do público. Só na hora temos como perceber como será conduzido o show”, disse.

Musicalidade e fãs

As letras das músicas são o que, de cara, encantam os fãs de O Rappa, como é o caso da enfermeira Lua Simplício, 25. Além de relatar um cotidiano onde ela se sente incluída, ela afirma que o grupo consegue transmitir as mensagens de forma clara. “Eles me transmitem uma positividade incrível através do som. As letras são do cotidiano de nós, brasileiros. Além disso, têm cabeças pensantes ali, que conseguem expressar tudo que querem falar com toda simplicidade”, disse ela, que tem ainda duas tatuagens relacionadas ao grupo carioca: a frase ‘Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim’ e a palavra ‘Mofaia’.

“A primeira define o tamanho da minha fé. É ela, aliada à minha positividade, que me faz conseguir tudo que busco na vida. E a palavra ‘mofaia’ Essa, tem um significado que eu gostaria que todos seguissem: ser positivo e do bem”, explicou a enfermeira que, no último show da banda em Salvador, foi presenteada por Falcão com uma camisa. “Foi surreal, sempre vale a pena fazer um esforço para sentir a vibe deles de perto”, disse.

Bruno Rafael Belleza, 29, é outro fã que não vê a hora de estar, mais uma vez, em um show da banda. A relação com o grupo vem desde à adolescência e foi num show do O Rappa que, inclusive, Rafael deu o primeiro beijo na mulher que viria ser sua esposa e mãe de sua filha.

“Nos anos 90 foi o ‘boom’ das bandas de rock e pop rock. Só se ouvia Raimundos, Charlie Brown Jr, Jota Quest, Planet Hemp e O Rappa, que era uma das que eu mais me identificava. Há uns 12 ou 13 anos, fui em um show da banda na academia de tênis e, lá, dei o primeiro beijo na mãe da minha filha e que depois veio a ser minha esposa. Foi em um show do O Rappa que tudo começou. Hoje em dia, não estamos mais juntos, mas somos ótimos amigos e sempre estamos juntos, relembrando essa história”, contou Bruno, afirmando que a ex-mulher também sempre está presente nos shows da banda.

Discografia

Lançado em 1993, O Rappa lançou o primeiro disco no ano seguinte e, deste então, 13 obras já chegaram aos fãs de todo o país em álbuns gravados em estúdio e ao vivo. As músicas da banda também estão disponíveis no iTunes, Spotfy, Google Play e outros aplicativos.

A canção ‘Pescador de Ilusões’ do álbum ‘Rappa-Mundi’ (1996) foi composta pelo antigo baterista do grupo, Marcelo Yuka, e, até hoje, é um dos maiores sucessos da banda. ‘Me Deixa’ e ‘Minha Alma’, ambas do álbum Lado A Labo B (1999), ‘Na Frete do Reto’ são outras músicas que sempre agradam o público, assim como a ‘Anjos’, lançada em 2013 e que, atualmente, conta com mais de 45 mil visualizações no webclipe publicado no YouTube.

Rosianne Couto

Portal EM TEMPO