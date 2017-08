O que acontece quando dois suspeitos pretendem assaltar o mesmo ônibus? Descubra!

O assalto e a tentativa de assalto aconteceram na linha 640, durante a noite de ontem – Márcio Melo

Um homem identificado pela polícia como Marcelo da Silva Santana, de 23 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (8) durante o assalto a um ônibus da linha 640, da empresa Eucatur, na avenida Santos Dumont, perto do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha a intensão de roubar o coletivo, mas foi surpreendida por dois homens e uma mulher que anunciaram o assalto antes dele.

“Ao consultar o nome da vítima foi constatado que ele respondia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Quando ele foi questionado porque estava aramado ele informou que também planejava roubar o ônibus”, informou o sargento Lexandre, da 20ª Cicom.

O trio de suspeitos anunciou o assalto na avenida Max Teixeira, Zona Norte. Os criminosos, armados com facas e uma escopeta caseira, renderam o motorista e fizeram ele mudar a rota e entrar no Tarumã.

Por determinação dos assaltantes, o motorista parou o coletivo na faixa central da via. Os suspeitos quebraram a câmera de monitoramento do veículo e roubaram os pertences dos passageiros e a renda do ônibus.

No momento da abordagem, Marcelo sacou a arma e tentou atirar nos assaltantes, mas teve o revólver tomado e foi baleado pelo próprio revólver. Além do tiro no abdômen a vítima foi atingida com uma facada nas costas e outra na nuca.

Marcelo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital da capital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Após o roubo, os assaltantes fugiram por uma área de mata próxima ao aeroporto.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

