O perigo mora no trabalho: quais os riscos de atividades em locais insalubres?

Exposição à radiação, contaminação por fungos, infecção respiratória: a diversidade de perigos que podem afetar a saúde do trabalhador é grande. Nesses casos, apenas o próprio bom senso é que pode afastar os riscos de quem enfrenta locais insalubres ou lida com produtos nocivos.

A insalubridade é caracterizada no caso do colaborador ficar em contato com agentes nocivos à saúde durante a sua jornada, seja pela natureza, intensidade ou tempo de exposição a esses agentes, acima dos limites tolerados.

Thiago Castro, de 23 anos, é frentista em um posto de gasolina há mais de um ano. O estudante conta que nunca se sentiu mal com o cheiro de gasolina, mas que se incomoda com a dinâmica do trabalho. “Minha carga horária é de 12h. Mesmo me movimentando bastante, fico muito tempo em pé. Essa parte é bem difícil”, relata.

Thiago cita o receio por explosões que podem acontecer no ambiente de um posto de gasolina. “Tentamos ter o máximo de cuidado, mas o perigo é real”, conclui.

Lidia Phileme é empreendedora de uma empresa de podologia. Ela revela que já sofreu com um fungo no pé depois de um dia de trabalho em sua clínica. “Quando tirei a sandália para limpar a clínica, fiquei exposta aos germes do ambiente e acabei me contaminando. Hoje, tomo alguns cuidados especiais devido à possibilidade de contrair doenças nesse ambiente, onde há a frequência de pessoas com doenças de pele e outros”.

O soldador de empresas Mesaque de Souza trabalha no ramo desde 2001. Ele manipula peças com uma solda e fica frente à fumaça tóxica originada do processo. “Temos equipamentos de prevenção, mas eles não são certeiros. Uma vez, uma peça se desprendeu do lugar e a máquina cortou meu maxilar”.

Leia também: Você escuta música no trabalho? Pesquisa aponta que região Norte prefere duplas sertanejas

Segurança do Trabalho

O engenheiro em segurança do trabalho, Mário Sobral explica que antes de qualquer precaução, é preciso identificar qual é a situação de risco. “Muitas vezes existem vários fatores que podem tirar a vida do trabalhador, sem que o local seja propriamente insalubre, ou seja, há outras questões envolvidas no ambiente de trabalho que não dizem respeito à insalubridade, mas que podem levar à morte”, explicou.

Normas Reguladoras

O Ministério do Trabalho estabelece Normas Reguladoras (NR15) que tem a finalidade de proteger o trabalhador nesses ambientes. “Dentro da NR 15 estão os limites autorizados de exposição à substâncias perigosas. Apenas se o profissional trabalhar em ambientes que ultrapassem os limites citados de substâncias prejudiciais à saúde é que ocorre a insalubridade, nesses casos há amparo da lei que o protege”, destaca Sobral.

A advogada Andreza Lima esclarece como os trabalhadores podem conseguir ajuda em situações de risco. “O colaborador pode recorrer ao setor de fiscalização da empresa para fazer uma avaliação das condições do local onde trabalha e medir o nível de periculosidade”, afirma.

Ela explica que se o trabalhador não quiser se identificar, ainda poderá recorrer ao setor de denúncias do Ministério Público do Trabalho. “O MPT irá averiguar a qualidade do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e analisar as possíveis provas de insalubridade”, conclui. A denúncia poderá ser feita no site oficial do MPT ou na sede em Manaus, no bairro Flores.

Definição de insalubridade

A definição de insalubridade determinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pode ser consultada aqui e para saber mais sobre todos os limites legais às diversas substância, visite o site do Ministério do Trabalho na aba segurança e saúde.

Estatísticas de perigo

O site notícias com conteúdo relacionado ao mundo do trabalho, Business Insider, fez um levantamento das principais profissões que trazem risco à saúde em uma escala de 0 a 100, e mostra a periculosidade, com base nas condições de trabalho.

Dentistas | Grau – 65,4 (principais fatores: exposição a contaminação, exposição a doenças/infecções e muito tempo sentado) Aeromoças/comissário de bordo | Grau – 62,3 (exposição a contaminação, exposição a doenças/infecções e risco de ferimentos) Anestesiologistas | Grau – 62,3 (exposição a doenças/infecções, exposição a contaminação e exposição a radiação) Veterinários | Grau – 60,3 (exposição a doenças/infecções, exposição a contaminação e exposição a radiação)

Nícolas Daniel Marreco

EM TEMPO

Leia mais:

Trabalho solidário da primeira-dama de Manaus é reconhecido pela CMM

Profissão perigo: mais de 10 policiais feridos em confrontos no AM

Em trabalho de parto, mulher dá à luz em carro com ajuda de PMs