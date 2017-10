‘O nerd de hoje pode ser o chefe de amanhã’: conheça a dura realidade de quem sofre bullying nas escolas

Além de um lugar para aprender, é no ambiente escolar que ocorre as mais diversas relações de amizade. No entanto, alguns casos expõem o contrário, principalmente, por parte de crianças e adolescentes vítimas de bullying. “Eles não me querem por perto. Me chamam de nerd”. Este é apenas um dos relatos de alunos que enfrentam a dura realidade do medo e do preconceito.

O termo nerd é designado para estudantes que mostram um nível intelectual acima do esperado. Ele tem sua provável origem na década de 1960, quando acadêmicos do Instituto Tecnológico de Massachussets, nos Estados Unidos, apelidavam as pessoas que preferiam os livros ao invés das festas.

Com o tempo, a timidez e o aspecto antissocial devido ao maior tempo estudando, foi se tornando característica deste nome conforme explica a psicóloga Iolete Ribeiro. “Bullying é toda e qualquer forma de violência a uma pessoa ou grupo que não esteja de acordo com um esteriótipo, nascendo no preconceito inicial”, diz.

Segundo Iolete, o preconceito é reproduzido em toda a sociedade. “Isso é um problema de todos. A melhor forma de vencer as barreiras é incentivando a empatia aos problemas dos outros, promovendo a aceitação e a convivência equilibrada”, destaca.

Entre as vítimas do bullying está Ana Luísa (nome fictício), de 11 anos, aluna do 5º ano de uma escola particular em Manaus. Ela conta que era representante de sala e tirava as notas mais altas, mas que não era querida pelos amigos. “Por estudar demais, não era convidada aos aniversários e ficava sozinha na hora do lanche. Sinto que eles não me queriam por perto”, revela.

Para tentar se enturmar, Ana Luísa informou que até começou a tirar notas mais baixas, mas não obteve sucesso na decisão.

Outro caso parecido é da estudante Marcela Araújo (nome fictício), do 2º ano que havia chegado de uma outra cidade. “Eu era rejeitada dentro da sala e ponto de ir para casa chorando. Não me sentia aceita e não conseguia fazer nenhum amigo”, lamenta.

Acompanhamento pedagógico

A psicopedagoga Iracy Rocha trabalha no setor de Orientação Infantil na escola onde trabalha e explica as relações de conflito. “Com o excesso de informação da atualidade das mídias on line os alunos muitas vezes se autodiagnosticam e vivem em um drama desnecessário”, expõe.

Iracy dá o exemplo de mobilidade que se pode tomar para evitar essas situações. “Trabalhamos com o projeto Celebrando a Vida, que são desafios semanais com o objetivo de se autoconhecer e se valorizar pelo o que é”, disse a profissional que reúne diversos bilhetes deixados pelos alunos na “caixa da coragem”, onde os alunos deixam seus relatos e pedem ajuda.

Estatísticas

Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) um em cada 10 estudantes nas escolas brasileiras sofrem com frequência bullying. O estudo internacional visa fazer pesquisas na educação para levantar questões essenciais no desenvolvimento humano.

No Brasil, a pesquisa foi comandada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que e entrevistou 540 mil estudantes de 15 anos. O relatório afirma que “as vítimas são mais propensas a faltar as aulas, abandonar os estudos e ter piores desempenhos acadêmicos que aqueles que não têm relações de conflito com os colegas”.

A pesquisa afirma ainda que nestes adolescentes estão também mais presentes sintomas de depressão, ansiedade, baixa autoestima e perda de interesse por qualquer atividade.

O percentual no Brasil é de 43%, segundo pesquisa feita no ano passado com 100 mil crianças e adolescentes de 18 países pela Organização das Nações Unidas (ONU) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Combate

De acordo com a coordenadora da divisão de Programas de Prevenção e Enfrentamento a Violências referente às escolas de Manaus, psicóloga Eliana Hayden, desde 2010 foi instituída o Dia de Combate ao Bullying.

“Estou na gestão há quase 14 anos e desde a publicação da pela Lei Orgânica do Município, favorecendo a nossa luta contra a violência nas escolas temos promovido uma variedade maior de políticas e projetos que conscientizam e evitam situações que prejudiquem os alunos”, diz.

Já o Dia Municipal de Combate ao Bullying nas Escolas foi definido para ser em 1º de março, celebrado pelas escolas públicas e privadas a cada ano visando a socialização mútua dos alunos.

Nícolas Daniel Marreco

EM TEMPO

