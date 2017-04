O melhor do pagode nacional no Copacabana

No próximo domingo (30), véspera de feriado nacional, é a vez dos pagodeiros curtirem uma boa festa com a assinatura da Fábrica de Eventos. A Copacabana Chopperia vai receber, a partir das 17h, os shows de Gustavo Lins, Péricles e Sorriso Maroto.

Gustavo Lins é considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba brasileiro. O artista iniciou a carreira de forma muito precoce, com apenas 16 anos, em 2003, e coleciona diversos prêmios como discos de ouro e platina, 7 álbuns e 2 DVDs, além de mais de 180 músicas gravadas por ele e por muitos artistas consagrados, como Alcione, Harmonia do Samba, Belo, Exaltasamba, Grupo Tá Na Mente e também, o Péricles.

O álbum de estreia, “Pra Ser Feliz”, quase totalmente autoral, teve cinco músicas entre as mais executadas nas principais capitais do Brasil, fazendo com que o jovem talento desbravasse cada cantinho do país e conquistasse uma legião de fãs que os seguem até hoje, 14 anos depois. Hoje, o cantor está com o projeto “Um jardim pra todos nós”, no Youtube. Lá, quinzenalmente, ele lança uma das canções do álbum, como a recém-lançada, “Manual de um sonhador”.

Outro artista que vai marcar presença no Copa é o ex-vocalista do Exaltasamba, Péricles. Em maio de 2012, ele iniciou a carreira solo e gravou o CD e DVD “Sensações”.

Em seguida, veio com uma homenagem ao pagode dos anos 1990, período em que o artista considera um dos mais produtivos do samba e que surgiram grandes nomes do segmento. Com 20 faixas no CD e 24 no DVD, “Nos Arcos da Lapa” também apresentou para o público algumas canções inéditas, como “Se Eu Largar o Freio”, uma das mais

tocadas no Brasil.

Agora, o cantor lança o terceiro trabalho solo, o “Deserto da Ilusão”, Péricles. As músicas deste projeto estão disponíveis nas plataformas iTunes, Deezer, Google Play, Spotify e Youtube.

Neste novo trabalho, Péricles traz alguns convidados, como o grupo Sorriso Maroto, outra atração da festa manauense. Junto com Bruno, ele gravou a música “Lugar Comum”, que também será disponibilizada em videoclipe.

“Professor, é um orgulho imenso para todos nós caminharmos com você. Não que não estivéssemos. Mas agora é diferente, né? Estamos literalmente juntos. É um sonho de banda poder fazer música com você e consolidar essa nossa amizade e admiração de quase 20 anos”, postou o vocalista do Sorriso em seu perfil no Instagram.

O Sorriso e as marotas

As marotas, como se autointitulam as fãs do grupo Sorriso Maroto, vivem a expectativa do reencontro, quase um ano depois da vinda deles a Manaus. Pelo menos 50 delas, que integram o fã-clube “Me olha nos olhos”, vão ter a oportunidade de

encontrar os ídolos.

O fã-clube, além de camisas personalizadas, prepara outras surpresas para Bruno Cardoso (voz), Sérgio Jr. (violão), Cris Oliveira (pandeiro), Vinícius Augusto (teclado) e Fred Araújo (surdo e percussão). “Vamos fazer uma bela surpresa no momento em que eles cantarem a música que dá nome ao nosso fã-clube”, revelou a assessora de gestão, Geisa Castro, 34.

Geisa é “marota” há quase 14 anos – a banda faz, esse ano, 20 de carreira – e assegura que em cada reencontro a emoção é diferente. “É recíproco. É carinho demais, de ambas as partes. Na hora do show o que mais me emociona é poder compartilhar com outras marotas esse amor saudável, cantando e torcendo para que seja tudo lindo. São 13 anos divulgando e acompanhando o trabalho do Sorriso Maroto, indo nas gravações dos DVDs e fazendo viagens para matar a saudade”, contou.

Mais madura e, claro, com mais responsabilidades, Geisa garante que nada afeta os sentimentos em relação aos artistas.

“Durante esse tempo todo, amadurecemos bastante sim. Mas, como diz a música do Sérgio Jr, amor é para sentir, não para entender”, disse Geisa que, certamente, não vê a hora de juntar a sua voz com a de outras fãs e entoarem juntas as canções que fizeram do grupo carioca, um dos mais queridos do país.

Entre os sucessos do Sorriso Maroto estão as músicas “Futuro Prometido”, “Estrela Maior”, “Coração Deserto”, “Guerra Fria”, “Me Olha Nos Olhos”, “É Diferente”, “Tenho Medo”, “Sinais”, “Dependente”, “1 metro e

65” e “Clichê”.

Rosianne Couto

EM TEMPO