O ‘doce’ sabor das vendas de panetone em Manaus

As festas de fim de ano são uma ótima oportunidade para garantir uma renda extra. Para garantir um faturamento mais ‘gordinho’, a produção caseira e venda de panetones têm sido uma ótima opção para garantir boa margem de lucro nesta temporada. Os preços costumam variar de R$ 10 a R$ 39,95. Além disso, os recheios são variados, podendo ser o tradicional chocolate ou com itens mais regionais, como cupuaçu e castanha.

Esse foi o caso do engenheiro Washington Lisboa, que sempre quis ter uma panificadora e, para iniciar no ramo, neste ano resolveu se dedicar à fabricação e venda de panetones. A carteira de clientes dele é formada por mercadinhos e também pelo consumidor final. Ele procurou curso no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para se especializar na área.

Washington contou que começou as vendas do panetone artesanal no mês de novembro. “Do início do mês até agora, já aumentamos a nossa demanda. No começo, eu recebia cinco encomendas por semana e, agora, já são 20 para atender a um período de sete dias, tanto para mercadinhos em diferentes pontos da cidade quanto para o consumidor final, que costuma fazer a encomenda por telefone ou pelas redes sociais. Vai ser um lucro a mais neste fim de ano, embora tudo ainda esteja apenas no começo”, diz.

Um dos diferenciais do produto, segundo Washington, é que a fabricação é feita sem conservantes.

“Temos um cuidado todo especial não apenas para fidelizar o cliente, mas também com a saúde do nosso consumidor. Então, não utilizamos aditivos químicos. O que deixa o sabor do panetone artesanal ainda melhor”, salienta.

Os preços cobrados por Washington variam entre R$ 10 e R$ 20. “O panetone artesanal é uma novidade em diversos lugares e, mesmo assim, os produtos estão com preços bastante em conta. O tradicional, por exemplo, custa R$ 10, enquanto que o trufado está com o valor de R$ 20. Dependendo do desempenho das vendas deste ano, podemos até apostar e começar a pensar nas vendas do próximo ano”, explica.

Ceia

A comerciante Conceição Barbosa já prepara a ceia natalina deste ano. Entretanto, desta vez, ela pretende dar um toque diferenciado à tradicional festa. “Temos muitas crianças na família, então, o panetone é um item que não pode faltar. Para ficar diferente dos outros anos, quando compro os panetones no supermercado, encomendei artesanal e tenho certeza que todos irão adorar”, pontua. “Além disso, os preços estão bastante em conta para o meu bolso e posso comprar até mais panetones que costumo comprar para outras ceias natalinas”, conta.

Para Conceição, o panetone também pode ser utilizado como uma lembrança nesta época do ano. “Quem não tem tantas condições de dar um presente um pouco mais caro, por que não dar um panetone? É um produto que muita gente gosta, independente do recheio”, frisa a comerciante.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO