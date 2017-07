O Caprichoso já ganhou? Entenda porque não se pode cantar vitória antes do hora em Parintins

O Boi Caprichoso concorre ao seu 22º título no 52º Festival Folclórico de Parintins | Bianca Paiva/Agência Brasil

Nas redes sociais o Caprichoso foi quase unanimidade. Os torcedores do touro negro, orgulhosos, compartilharam mensagens elogiando o espetáculo que o boi azul e branco deu de presente ao público na arena do Bumbódromo, em Parintins. A hashtag #Caprichoso esteve no topo dos assuntos mais comentados no Amazonas durante os três dias de festival. Você mesmo deve ter visto alguns desses posts azulados colorindo sua timeline. Mas será que a galera azul e branca já pode comemorar o título?

O campeão já foi escolhido e as pastas seladas com as notas de Caprichoso e Garantido começam a ser abertas daqui a pouco, a partir das 11h, na sala multiuso do bumbódromo. Cada folha é importante para definir o vencedor e, para efeito de título, as únicas opiniões que contam são as dos 10 jurados.

O Boi Garantido costuma surpreender e já protagonizou reviravoltas históricas no Festival de Parintins | Bianca Paiva/Agência Brasil

Todo o espetáculo é dividido em três sessões, são elas: Comum/Musical; Cênico/Coreográfico e Artístico. Os itens analisados são: apresentador, levantador de toadas, batucada ou marujada, ritual indígena, porta-estandarte, amo do boi, sinhazinha da fazenda, rainha do folclore, cunhã-poranga, boi bumbá evolução, toada, pajé, tribos indígenas, tuxauas, figura típica regional, alegoria, lenda amazônica, vaqueirada, galera, organização ou conjunto folclórico e coreografia.

Veja aqui como é a planilha de apuração do Festival Folclórico de Parintins, com o exemplo do ano de 2015.

A forma como o Festival é julgada deve ser levada em consideração. Cada item é analisado individualmente e boa parte do espetáculo não é contemplada pelos critérios de avaliação. Um exercício mais consciente seria analisar cada um dos quesitos separadamente. O conjunto que encantou o público, por exemplo, pode ser levado em consideração em apenas uma categoria, a organização do conjunto folclórico.

Os jurados costumam ter o mesmo perfil e as presentações do Garantido são precisas para agradar esse público | Bianca Paiva/Agência Brasil

Outro fator a ser considerado é a capacidade da experiente diretoria do Garantido de agradar os jurados. O corpo julgador é formado por pessoas especializadas em cultura, teatro e música, geralmente pesquisadores e professores acadêmicos. Os bois costumam ser precisos para agradar a esse público, dentro dos critérios estabelecidos. As apresentações são pensadas não apenas para agradar o público e o Garantido já protagonizou reviravoltas em situações parecidas com a desse ano.

A disputa está aberta. A cabeça dos jurados é diferente das cabeças dos torcedores e todo o Festival Folclórico de Parintins é reduzido a números que nem sempre são capazes de refletir a impressão que o público teve da festa. O campeão vai ser conhecido apenas após a leitura de todos os números. Por enquanto, é melhor não subestimar a capacidade de surpreender da Ilha Tupinambarana.

O programa ‘Agora’, da TV EM TEMPO, Canal 4 na TV Aberta, vai contar com entradas ao vivo para atualizar os números da apuração.

Gabriel Costa

EM TEMPO