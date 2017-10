O bairro do medo: Em apenas uma rua, 4 homicídios foram registrados em 5 meses

Medo. Essa palavra traduz o sentimento de quem vive neste bairro da Norte de Manaus. Não estamos exagerando. Dezenas de moradores da comunidade, ouvidos durante dois dias de reportagem, contaram histórias de crimes que sofreram e do receio que sentem, constantemente, enquanto estão nas paradas de ônibus, comércios e até mesmo dentro de casa. No Jesus Me Deu, não há lojas sem grades e placas de ‘vende-se’ podem ser vistas em frente de residências já abandonadas. Em apenas uma rua, a Galileia, quatro homicídios foram registrados nos primeiros meses de 2017.

Mortes na rua Galileia

As mortes aconteceram consecutivamente. Em janeiro, o pedreiro Jeferson Felício, foi morto com quatro tiros. O filho dele, um bebê, chegou a ser baleado, mas sobreviveu. Em março, um sargento da Polícia Militar, Cledson Silva, reagiu a um assalto e morreu em troca de tiros com criminosos. Em abril, Cledivaldo Mourão foi morto com um tiro no peito durante tentativa de assalto. Em maio, o operador de máquinas Nilson de Souza foi executado com um tiro no peito. Segundo testemunhas, a vítima foi confundida com um traficante.

“Podia ser qualquer um, a qualquer momento”

Todos os casos foram relembrados pelo presidente do bairro, Sidney Ribeiro, que contou como as placas de venda se multiplicaram depois de cada morte. “Nenhum dos vizinhos que perdemos tinha relação com crimes. Eram pessoas de bem. Por isso todos nós ficamos com medo, podia ser qualquer um, a qualquer momento. Quem tinha outro lugar para ficar, foi embora. As placas continuam aí porque ninguém quer se mudar para cá. Quem não tem para onde ir, se sente refém do medo”, explicou.

Consultada sobre o tema, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas confirmou o número de mortes no bairro. A SSP também esclareceu que as ações de segurança no bairro são de responsabilidade da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Medo no transporte coletivo

“Há uma semana venho para casa em pânico”

A mais recente preocupação de quem vive e trabalha no Jesus Me Deu são os arrastões que, de acordo com eles, são rotineiros. Os pontos de ônibus e a principal linha de transporte coletivo do bairro, a 326, são alvos conhecidos.

“Há uma semana venho para casa em pânico, desde que fui assaltada. Levaram meu celular com 14 dias de uso e fui atingida por estilhaços dos disparos que os bandidos deram no ônibus”, contou uma manicure, de 30 anos, que tem medo de se identificar.

Os pontos de ônibus da comunidade ficam instalados em calçadas de comércios e residências, sem abrigos ou bancos. Em uma tentativa de diminuir o tempo de ação dos assaltantes, os moradores do bairro traçaram uma estratégia.

“Nós criamos dois grupos no WhatsApp. Um de vizinhos e outro da associação dos moradores. Por lá, passamos os horários que os ônibus saem da estação. Assim evitamos ficar muito tempo nos pontos, expostos ao risco de assaltos”, explicou uma comerciante, que não quer ser identificada.

Em setembro, a associação de moradores do Jesus Me deu procurou a Assembleia Legislativa do Amazonas para denunciar a falta de segurança nos ônibus. O tema foi levantado pela deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) em uma Sessão Plenária. A parlamentar chegou a solicitar da SSP-AM a ampliação da “Operação Catraca” no bairro, mas nenhuma medida específica para a comunidade foi realizada.

A Policia Militar informou, por meio de nota, que trabalha na prevenção da criminalidade por meio de patrulhamento ostensivo e operações. O objetivo da PM, de acordo com a nota, é manter a ordem e preservar o patrimônio público e privado.

De acordo com dados do Sinetram, o 326 é assaltado pelo menos uma vez por mês. Este ano, a empresa Via Verde já registrou nove roubos na linha. Já os dados da SSP, apontam 6 assaltos. O órgão ainda ressalta que os arrastões em paradas de ônibus dobraram em relação a 2016.

Nem todos os crimes são registrados. Esse é um possível motivo para a divergência de informações entre os órgão. O capitão Cassiano, responsável pelo patrulhamento no Jesus Me Deu, ressaltou a importância de registrar o Boletim de Ocorrência (B.O).

“As informações sobre os crimes só chegam até nós por meios dos registros. Os dados mostram locais e horários das ocorrências. Assim são feitos nossos planejamentos. Por isso, é importante que todos os crimes sejam registrados, para que possamos coibir a ação dos criminosos de forma mais efetiva”, explicou Cassiano.

Medo nos comércios

“Quem arrisca sair ou deixa comércios abertos tem boas possibilidades de ser roubado”

Comerciantes do Jesus Me Deu foram unânimes em dizer que vivem um toque de recolher. Ao meio-dia, moradores da comunidade evitam sair nas ruas e tabernas fecham as portas.

“Os criminosos aproveitam o pouco movimento para agir. Quem arrisca sair ou deixa comércios abertos tem boas possibilidades de ser roubado”, alertou o confeiteiro Renato Soares, de 40 anos, que trabalha em uma panificadora na rua Bom Pastor.

“Já colocaram arma na cabeça do meu filho”

A proprietária do estabelecimento, Sebastiana Soares, economiza para colocar grades ao redor da loja. Ela contou histórias de terror que sofreu dentro da padaria.

“Já colocaram arma na cabeça do meu filho, de 16 anos. Há duas semanas, meu marido quase foi morto pelos bandidos. Ele tem problemas de audição, não percebeu que haviam anunciado o roubo. Eles quase atiraram porque pensaram que ele ia reagir”, explicou Sebastiana.

Assaltado e agredido por 15 vezes, o comerciante Hirano Rodrigues investiu R$ 2 mil para instalar grades eletrônicas em seu estabelecimento. “Já sofri muito aqui. Minha cabeça foi quebrada duas vezes durante esses assaltos. Coloquei câmeras de segurança há oito meses, também instalei um portão eletrônico. Pago todos meus impostos, mas, infelizmente, sou refém da insegurança”, concluiu.

Segundo dados da SSP, em 2016, 114 roubos foram registrados. Um a cada três dias.

Polícia aberta ao público

Meu gabinete esta aberto para a comunidade

A Polícia Militar informou que oito viaturas fazem a ronda na área de atuação da 18ª Cicom e que denúncias podem ser feitas diretamente ao comandante da companhia, pelo (92) 98842- 1618, ou diretamente na sede, localizada na Rua Chico Mendes, nº 145, Bairro Novo Israel. O ‘Linha Direta’ da Cicom é o (92) 98842- 1772.

“Estamos a disposição e contamos com a partição da população para fortalecer o policiamento. Meu gabinete esta aberto para a comunidade com o objetivo de atender os moradores e desenvolver estratégias visando a segurança e prevenção de crimes em geral”, ressaltou o capitão.

Problema social

O sociólogo Tiago Jacaúna acredita que o medo muda hábitos da população que sofre com desfavorecimento social. “O mundo do crime está mais próximo dos moradores da periferia do que a educação e a segurança. As pessoas deixam de ter uma vida tranquila para se trancar dentro de casa e se proteger”, explicou.

Jacaúna acredita que políticas públicas sociais, de segurança e educação, são capazes de melhorar a vida das pessoas que vivem em bairros distantes dos centros urbanos. Enquanto isso, no Jesus Me Deu, 3 mil famílias, quase 16 mil pessoas, esperam por outro sentimento, que há tempos são aparece na comunidade. Paz.

Daniel Landazuri

EM TEMPO