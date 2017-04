‘O Amazonas deve se destacar em uma determinada produção’, afirma presidente do Idam

Aperfeiçoar os produtos existentes no setor primário, agregar valores e buscar a competitividade no mercado externo deverão ser os principais desafios do novo presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Malvino Salvador, que assumiu o cargo no último dia 10.

Aos 68 anos de idade, o pai do famoso ator global que leva seu nome nasceu no Espírito Santo, é formado em agronomia, com mestrado na área de zootecnia, e mora há 45 anos no Amazonas.

EM TEMPO – Quais suas metas à frente do Idam?

Malvino Salvador – Nosso foco, no momento, é implementar a matriz econômica ambiental, que em suas diretrizes, voltadas para a piscicultura e fruticultura e atividades produtivas, tem mais prioridade, evidentemente, e essas prioridades são colocadas em virtude de nossos potenciais, sejam eles na questão de produção ou em relação à competição do mercado.

EM TEMPO – Quais seriam essas atividades principais?

MS – Dentro da matriz econômica, temos as atividades básicas e principais, isso não significa que as demais atividades serão renegadas. Pelo contrário, todas as atividades agrícolas, sejam elas visando ao mercado local ou pequenos mercados, continuarão sendo trabalhadas. Mas, teremos um foco para mais à frente caracterizar o Estado como um grande produtor de um produto específico. Como exemplo, quando se chega em São Paulo, o Estado é evidente por ser grande produtor de laranja e cana-de-açúcar. No Mato Grosso, vem a questão das grandes produções de grãos. Da mesma forma, o Amazonas deve se destacar em uma determinada produção, isso sem deixar de produzir outras coisas.

EM TEMPO – E qual seria o potencial do Amazonas?

MS – Na verdade, temos vários potenciais. Então, precisamos ver quais desses potenciais que podem ser oportunidade no mercado, e a piscicultura é um deles, uma vez que temos água em abundância. Evidentemente, existem algumas restrições. Devem ser feitos alguns ajustes na alimentação desses animais para ser mais competitivo. Por exemplo, o município de Rio Preto é um grande produtor de peixe e está colocando o produto no mercado. Não estamos nem falando em demandar para fora, no primeiro momento vamos abastecer o mercado local, substituir a exportação e, posteriormente, poder mandar para fora.

EM TEMPO – E na fruticultura, qual produto em destaque?

MS – Temos vários exemplos, mas vou focar no açaí, uma vez que temos um enorme potencial de expandir a produção, seja mediante a coleta nas áreas desse produto na floresta, seja pelo plantio que já temos vários exemplos para uma atividade cuja demanda cada vez mais se amplia. De repente, temos que incorporar alguma tecnologia na área de processamento, como o processo de liofilização, viabilizando ainda mais, em função da nossa logística de remoção dessa produção. Existe empresa que toma suco de açaí, diferente do consumido pelos amazonenses. Então, vejo que temos que valorizar esses mercados e colocar o nosso produto lá, para aproveitar o máximo possível o nosso potencial de coleta. Mapeando os nossos potenciais, de diversos outros produtos que também podem ser liofilizados, transformados em pó ou serem desidratados, que é o caso do filé de aruanã.

EM TEMPO – Quais estratégias do Idam para alavancar o processo de produção no setor primário no Amazonas?

MS – Temos que ter um foco, em especial, na questão de agregação de valor dos nossos produtos. Vendemos matéria de modo geral para ser beneficiada em outros Estados, enquanto nós poderíamos agregar os valores aqui e mandar já beneficiado e deixarmos de ser meramente fornecedores de matérias-primas. E esse é o foco da matriz econômica: agregar valores e não apenas ser fornecedores de matérias-primas. A ideia é vender o produto já acabado. Então, temos que nos preparar para atender essas demandas.

EM TEMPO – Qual o caminho da produção no Amazonas?

MS – Vamos ter que apoiar os produtores. Mas, vamos agregar valores para esse pessoal. Vamos estimular a coleta e vamos prospectar o mercado, verificar a demanda desses mercados e transformar esse potencial em negócio. Acho que esse é o caminho para nós. Não é inventar absolutamente nada, mas aproveitar o que já existe, nas áreas alteradas, esse é um foco. Não se pretende estimular o desmatamento, e sim aproveitar áreas que existem, que são subutilizadas ou utilizadas com produção de baixa intensidade, baixo uso de tecnologia. Nessas áreas que devemos implementar essas atividades produtivas.

EM TEMPO – Como os produtores são beneficiados pelo Idam?

MS – Os produtores rurais recebem uma assistência mediante a processos educativos, por meio de diálogos. Nós não somos impositivos de nada. Discutimos tecnologias, analisamos a situação da atividade do produto e, ao analisar, trocar ideias, levar informação e também aprender. Nesse processo, as tecnologias vão sendo discutidas e, evidentemente, de acordo com a capacidade de cada um, vão sendo incorporadas no seu processo de produção. O produtor tem que compreender como deve ser feito o processo. É claro, existem várias metodologias e as próprias capacitações.

EM TEMPO – Sobre a questão de investimentos, como os produtores recebem esse apoio para concretizar a elaboração dos seus projetos?

MS – Existem as linhas de financiamento disponíveis. O produtor tem que estar apto a acessar essas linhas. Nós elaboramos os projetos para que o produtor possa acessar as linhas de crédito para implementar suas atividades. O Estado está captando recursos externos para inserir na matriz para apoiar implementação das atividades no novo modelo econômico. Compete ao Idam elaborar esses projetos de crédito, na medida que vai implementando a matriz.

EM TEMPO – O Idam já tem algum direcionamento de projetos?

MS – O Idam já vem elaborando esses projetos. Nosso ente financeiro principal, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e o Banco da Amazônia, abrindo as linhas de créditos do governo federal, agora, vamos incrementar esses tipos de trabalhos, principalmente nessas atividades focos, que teremos uma demanda muito maior de créditos para essas atividades.

EM TEMPO – Em quantos municípios o Idam atua?

MS – Nós estamos presentes em todos os municípios e mais quatro distritos, além desenvolver as atividades específicas, sempre dando uma estrutura de apoio de diversas demandas. Com isso, precisamos dar continuidade a esse trabalho, fortalecer ainda mais esta instituição, pelo reconhecimento da sua importância.

Henderson Martins

EM TEMPO