Nuzman é reeleito presidente do Comitê Olímpico Brasileiro pela sexta vez

Em uma eleição com apenas uma chapa, Carlos Arthur Nuzman foi reeleito, pela sexta vez consecutiva, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Liderando a entidade desde 1995, ele foi reconduzido com 24 votos a favor, três abstenções, um voto contrário e um nulo.

Quatro confederações e a Comissão de Atletas não enviaram representantes para votar. A eleição ocorreu na sede do órgão, no Rio de Janeiro.

Aos 74 anos de idade e há 21 anos como presidente da entidade, Nuzman terá como vice-presidente Paulo Wanderley Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de Judô e membro do Conselho Executivo do Comitê Olímpico.

Sob críticas do presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Alaor Azevedo, o processo que culminou com a reeleição de Nuzman ainda pode ser anulado pela Justiça. Azevedo, que faz oposição à gestão atual e votou contra a recondução de Nuzman, contesta o período para inscrição de chapas, além da falta de transparência e de democracia na entidade.

Por Agência Brasil