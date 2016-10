Nuvem de fumaça encobre Manaus e surpreende população; em alguns pontos, trânsito ficou complicado

Manaus amanheceu encoberta por nuvens de fumaça na manhã desta sexta-feira (21). O fenômeno que, até o momento não tem causas identificadas, deixou o trânsito lento em alguns pontos e fez com que muitos veículos trafegassem com faróis ligados pelas principais vias da capital. No Centro da cidade, moradores relataram que, nas primeiras horas do dia, era praticamente impossível abrir portas e janelas de residências.

Por meio das redes sociais, motoristas informavam que em algumas das principais avenidas de Manaus, como a General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, e Ministro Mário Andreazza, bairro Distrito Industrial, ambas na Zona Sul, era necessária atenção redobrada para evitar acidentes.

Nas primeiras horas do dia, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, e causou lentidão no tráfego de veículos. Na ocasião, o motorista do veículo, modelo Fiat Strada, de placa não divulgada, perdeu o controle da direção e atingiu parte de uma estrutura metálica que marca a divisão das duas vidas. Agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar os demais condutores. Um caminhão guincho foi utilizado para retirar o veículo do local e o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

Apesar do céu nublado, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o ‘fenômeno’ não interferiu na operação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, onde houve grande concentração da massa de ar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que, durante as últimas 24 horas, também não houve registro de ocorrências envolvendo incêndios de grandes proporções na capital e região metropolitana. Em comunicado, a instituição divulgou que, apenas pequenos focos de queimadas urbanas em lixos e terrenos baldios acontecem com frequência na cidade, reiterando que a corporação está realizando, desde o início do segundo semestre deste ano, a operação ‘Céu Limpo 2016’.

A equipe de reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de comunicação do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipaam) para obter atualizações sobre o trabalho de monitoramento de focos de calor em todo o Estado. A equipe informou estar coletando as informações e, posteriormente, deverá emitir um balanço oficial.

Já a assessoria da Secretária Estadual de Meio Ambiente (Sema) não se posicionou a respeito.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO