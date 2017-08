Nutricionista dá dicas como manter alimentação saudável durante tratamento de câncer

A doença e o tratamento podem provocar alterações metabólicas e levar o paciente à desnutrição

O câncer, de maneira geral, é definido como uma enfermidade crônica que pode ter diferentes causas. É caracterizado, principalmente, pelo crescimento descontrolado e disseminação de células anormais no organismo, que se reproduzem até formar uma massa de tecido conhecida como tumor. Segundo a nutricionista Natasha Terra, a doença e o tratamento podem provocar alterações metabólicas e levar o paciente à desnutrição.

A especialista explica que os principais fatores determinantes da desnutrição nesses pacientes são: redução na ingestão total de alimentos, alterações metabólicas e aumento da demanda nutricional, provocadas pelo tumor. Natasha acrescenta que a terapia nutricional (TN) no paciente oncológico tem como objetivo a prevenção ou reversão do declínio do estado nutricional, além de evitar a progressão para quadro de caquexia (desnutrição associada ao câncer), garantindo assim melhor qualidade de vida para o paciente.

A seguir, a nutricionista reúne as principais dicas para manter uma alimentação saudável em diferentes situações que podem acontecer durante o tratamento de câncer:

Prepare pratos coloridos e variados e inclua novos alimentos em seu cardápio

Falta de apetite

Tente fazer refeições leves várias vezes ao dia, pelo menos de três em três horas;

Coma e beba bem devagar, evitando ingerir líquidos junto com o almoço e jantar;

Prepare pratos coloridos e variados e inclua novos alimentos em seu cardápio;

Se possível, deixe que outra pessoa prepare a refeição e evite ficar na cozinha neste momento;

Evite frituras e alimentos gordurosos;

Use temperos mais fortes na preparação dos alimentos, como por exemplo, as especiarias – como o açafrão;

Tente consumir balas azedas, amargas ou gotas de limão, para estimular o reaparecimento do paladar;

Evite cobranças excessivas em relação à alimentação.

Enjoos e vômitos

Evite frituras e alimentos gordurosos;

Fracione as refeições;

Procure não beber líquidos durante as refeições; deixe-os para os intervalos entre elas;

Chupar gelo pode ajudar a diminuir o enjoo;

Beba sucos ou chupe picolés de frutas cítricas, como limão, abacaxi, morango, acerola e kiwi;

Faça pequenas refeições em menores intervalos de tempo;

Evite bebidas alcoólicas, fumo, cafeína e condimentos fortes;

Não fique muito tempo sem comer; lembre-se: quanto mais tempo ficar de estômago vazio, mais enjoado vai ficar;

Coma devagar e mastigue bem os alimentos;

Não se alimente nos episódios de vômitos. Aguarde um tempo para voltar a se alimentar;

Não deite logo após as refeições;

Escove os dentes ou lave a boca com frequência.

Diarreias

Beba líquidos em temperatura ambiente entre as refeições;

Fracione as refeições;

Evite uso de laxantes e alimentos como leite e derivados, frituras e ricos em açúcar;

Consuma alimentos obstipantes, como arroz branco, biscoito de polvilho, banana e vegetais cozidos.

Gripes e resfriados

Aumente a ingestão de líquidos;

Pratique atividade física, sempre que possível;

Consuma alimentos ricos em fibras, como por exemplo: aveia, alimentos integrais, mamão e ameixa.

Dor na boca ou garganta

Evite alimentos ácidos, picantes, muito condimentados ou salgados;

Não coma alimentos duros ou muito quentes;

Evite extremos de temperatura, prefira alimentos em temperatura ambiente;

Prefira alimentos fáceis de mastigar e engolir, como purês, suflês, mingaus, pudins, gelatinas, etc;

Evite bebidas alcoólicas ou gaseificadas;

Gelatina com xilocaína antes das refeições pode amenizar as dores.

Alterações na saliva (boca seca)

Evite comer alimentos secos, como por exemplo, farofa;

Prepare a comida com caldos ou molhos; sopas são uma ótima opção;

Evite alimentos muito doces;

Tempere saladas com vinagres ou limão;

Insira água e outros líquidos com frequência;

Se não houver aftas, chupe balas ácidas sem açúcar, picolés de limão ou abacaxi e use chicletes de sabor menta, que podem ajudar a produzir mais saliva.

Dificuldade para mastigar ou engolir:

Ingerir líquidos para facilitar a deglutição;

A comida deve ser preparada na consistência que for mais bem tolerada e que ofereça menos dificuldade para mastigar ou engolir, podendo variar entre branda (alimentos em pedaços e bem cozidos), pastosa (alimentos em formas de purês, amassados, desfiados) ou líquida (sopas, sucos, sorvetes e geleias).

Sugestões para enriquecer algumas preparações, em caso de perda de peso:

Utilize alimentos hipercalóricos, como por exemplo azeite, óleo vegetal, creme de leite, manteiga, margarina, gema do ovo, maisena, farinha láctea ou abacate;

O creme de leite pode ser usado no preparo de purês; a farinha láctea pode ser acrescentada em mingaus de aveia e o abacate pode ser consumido como sobremesa ou na forma de mousses.

A especialista

Natasha Terra é nutricionista graduada pela Universidade Católica de Santos (Unisantos) e pós-graduada em Nutrição Esportiva em Wellness, pelo Centro Universitário São Camilo. Atualmente, atende em consultório na cidade de São Paulo (SP). Atuou junto a hospitais, ambulatórios e maternidades, em Santos e na capital paulista, além de participar dos principais congressos e eventos de Nutrição e sua aplicação em áreas como Estética e Esportiva.

