Número de usuários na Cracolândia cresce 160% no último ano, mostra pesquisa

O número dobrou nos meses de abril e maio de 2017 em comparação aos mesmos meses de 2016

Pesquisa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo mostra que a quantidade média de usuários de drogas que frequentam o “fluxo” – região da Cracolândia, no centro da capital paulista, onde os dependentes químicos se concentram – mais do que dobrou nos meses de abril e maio de 2017 em comparação aos mesmos meses de 2016.

O levantamento, divulgado parcialmente nesta quinta-feira (8) pela secretaria, constatou uma média de 1.861 pessoas frequentes no fluxo, um crescimento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a primeira contagem foi feita com a mesma metodologia. O estudo completo deve ser publicado nos próximos dias.

Das 139 pessoas entrevistadas pela pesquisa, 44,21% fizeram referência aos conflitos familiares (perdas, divórcios, violência e abandono) como motivadores para passarem a frequentar o fluxo. No levantamento, 44% disseram querer parar o uso de drogas – o fator mais associado com a motivação de interromper o uso é já ter participado de outros tratamentos.

Bruno Bocchini

Agência Brasil