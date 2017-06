Número de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo começa a se estabilizar

Desde que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo, a Central de dados dos cartórios de notas do Brasil passou a divulgar os números. Os dados atualizados apontam uma redução no numero de união de 3% em 2016 em relação a 2015.

Enquanto no ano passado, foram registradas 1.916 uniões entre pessoas do mesmo sexo, em 2015 esse número foi um pouco menor, 1.981 registros. Mesmo com a redução, o número de casais que formalizaram o relacionamento é 53% maior do que as uniões registradas em 2011, ano em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo.

Em 2011, foram registradas 1.252 uniões entre pessoas do mesmo sexo. Um número mais de uma vez e meia maior que os pedidos de formalização que deram entrada nos cartórios no ano anterior.

Demanda reprimida

Para Andrey Guimarães Duarte, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo, havia uma demanda reprimida e é natural que comece a ser notada uma estabilização.

São Paulo é o estado com o maior número de registros de uniões homoafetivas. Nos primeiros cinco meses do ano foram oficializadas 735 uniões em todo o país. Quase 20% delas, em São Paulo. Em números absolutos, 144 uniões formalizadas.

Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem praticamente empatados em segundo lugar. Juntos, os três estados são responsáveis por quase a metade, mais de 45%, de todos as uniões homoafetivas do país.

Os números são da CENSEC, a central de dados dos cartórios de notas do Brasil e foram divulgados há menos de duas semanas da maior parada do orgulho gay que acontece em São Paulo