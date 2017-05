Número de pessoas solteiras que adotam cresce no AM

Adotar uma criança ou adolescente por uma pessoa solteira não é mais impossível. A regra para adoção é a mesma para todos as pessoas, seja solteiro, casado ou em união estável. Só no Amazonas, de acordo com dados da Defensoria Pública Especializada da Infância e Juventude Cível, 12 pessoas solteiras adotaram este ano. No Brasil, segundo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde 2016, há mais de 5 mil solteiros querendo adotar crianças.

Em Manaus, a pensionista e locadora de imóveis, Rosileide Almeida de Araújo, de 44 anos, decidiu que era a hora de ser mãe de uma menina, pois já tem um filho, que também foi adotado quando ainda era casada. Ela ingressou em 2016 com um processo de adoção de uma criança.

Rosileide era vizinha da família da menina de 3 anos, que se encontrava em situação de vulnerabilidade, e após o acolhimento da criança em um abrigo, começou a visitá-la, passando assim a criar vínculos afetivos. O Juizado da Infância e da Juventude Cível reconheceu esse laço fraternal entre as duas e liberou a adoção da menina para a pensionista. O processo segue em tramitação, mas a criança já está na casa da mãe adotiva.

A história de Rosileide pode ser considerada excepcional, já que ela não estava na fila para adotar. “Foi uma glória, uma grande benção ela chegar na minha vida. É uma alegria que tenho dentro de casa. Ela é meu aconchego”, afirma.

Questionada pelo EM TEMPO sobre a burocracia do processo de adoção, a pensionista afirma que não enfrentou dificuldades para realizar o sonho de ser mãe pela segunda vez.

“Não achei demorado, talvez por já ter sido acompanhada e ter um vínculo com a menina. Essa é a segunda criança que adoto, pois a primeira eu ainda estava casada”.

Para Mário Lima Wu Filho, responsável pela Defensoria Pública Especializada da Infância e Juventude Cível, é um mito a demora da adoção. “A Justiça não pode ter pressa na hora de observar os futuros pais de uma criança ou adolescente. Precisamos saber se a pessoa está preparada para receber e cuidar de outro ser humano, seja ele solteiro ou casado”.

Este ano, ainda segundo o defensor, o Amazonas apresentou uma procura maior de pessoas solteiras dispostas a adotar. “Se formos comparar em outros anos, as pessoas não tinham informação, achavam que apenas casais podiam adotar ou quem tem uma boa renda familiar. Hoje as pessoas sabem que não é impossível adotar sendo solteiro. Só esse ano 12 pessoas solteiras conseguiram adotar no Amazonas”.

De acordo com dados do Cadastro Nacional Adoção (CNA), em 2017, há 39.708 pretendentes à adoção em todo o país, sendo 123 no Amazonas. O número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção no Brasil é de 7.622, sendo 47 no Amazonas.

Em 2016, dos mais de 37 mil pretendentes inscritos no CNA, 5.019 são pessoas solteiras. Em média, elas representam cerca de 15% do total de crianças adotadas em todo o país.

Como adotar?

1) Eu quero – Você decidiu adotar. Então, procure a Vara de Infância e Juventude do seu município e saiba quais documentos deve começar a juntar. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Os documentos que você deve providenciar: identidade; CPF; certidão de casamento ou nascimento; comprovante de residência; comprovante de rendimentos ou declaração equivalente; atestado ou declaração médica de sanidade física e mental; certidões cível e criminal.

2) Dê entrada! – Será preciso fazer uma petição – preparada por um defensor público ou advogado particular – para dar início ao processo de inscrição para adoção (no cartório da Vara de Infância). Só depois de aprovado, seu nome será habilitado a constar dos cadastros local e nacional de pretendentes à adoção.

3) Curso e Avaliação – O curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção é obrigatório. Na 1ª Vara de Infância do DF, o curso tem duração de 2 meses, com aulas semanais. Após comprovada a participação no curso, o candidato é submetido à avaliação psicossocial com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofissional. Algumas comarcas avaliam a situação socioeconômica e psicoemocional dos futuros pais adotivos apenas com as entrevistas e visitas. O resultado dessa avaliação será encaminhado ao Ministério Público e ao juiz da Vara de Infância.

4) Você pode – Pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar; a adoção por casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei, mas alguns juízes já deram decisões favoráveis.

5) Perfil – Durante a entrevista técnica, o pretendente descreverá o perfil da criança desejada. É possível escolher o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado.

6) Certificado de Habilitação – A partir do laudo da equipe técnica da Vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dará sua sentença. Com seu pedido acolhido, seu nome será inserido nos cadastros, válidos por dois anos em território nacional.

7) Aprovado – Você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e agora aguardará até aparecer uma criança com o perfil compatível com o perfil fixado pelo pretendente durante a entrevista técnica, observada a cronologia da habilitação. Caso seu nome não seja aprovado, busque saber os motivos. Estilo de vida incompatível com criação de uma criança ou razões equivocadas (para aplacar a solidão; para superar a perda de um ente querido; superar crise conjugal etc.) podem inviabilizar uma adoção. Você pode se adequar e começar o processo novamente.

8) Uma criança – A Vara de Infância vai avisá-lo que existe uma criança com o perfil compatível ao indicado por você. O histórico de vida da criança é apresentado ao adotante; se houver interesse, ambos são apresentados. A criança também será entrevistada após o encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência monitorado pela Justiça e pela equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde ela mora; dar pequenos passeios para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Esqueça a ideia de visitar um abrigo e escolher a partir daquelas crianças o seu filho. Essa prática já não é mais utilizada para evitar que as crianças se sintam como objetos em exposição, sem contar que a maioria delas não está disponível para adoção.

9) Conhecer o futuro filho – Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente ajuizará a ação de adoção. Ao entrar com o processo, o pretendente receberá a guarda provisória, que terá validade até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresentará uma avaliação conclusiva.

10) Uma nova Família! – O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria