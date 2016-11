Número de mortos por terremoto na Itália sobe para 299

A Itália registrou a morte de mais uma sobrevivente do terremoto que matou mais de duas centenas de pessoas no dia 24 de agosto. Após 82 dias de internação, Franca Marchesi, de 74 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital da cidade italiana de Amatrice. Com isso, sobe para 299 o número de vítimas da tragédia, que atingiu a região central da Itália. Segundo informações da Agência Ansa.

O anúncio da morte foi feito pelo prefeito de Amatrice, Sergio Pirozzi. “É com grande dor que soubemos que mais uma vida foi tirada pela tragédia. Ficar aqui, reconstruir e olhar adiante é a única maneira de fazer justiça às vítimas e para não deixar que quem sobreviveu perca a esperança”, disse o prefeito.

A pequena cidade italiana teve o maior número de vítimas, que estavam em Amatrice para participar do tradicional festival de “pasta à amatricciana’, um dos pratos mais tradicionais da Itália.

Agência Ansa