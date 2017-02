Número de estelionatos cresce nos últimos anos em Manaus

Manaus registrou 2.852 casos de estelionatos no ano passado, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (9) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O número representa um crescimento de 33% nos últimos três anos, com base nos 1,9 mil registros de 2014.

O titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Adriano Félix, acredita que o comparativo dos números aponta para um indício importante em relação às ocorrências – as vítimas de casos muito pequenos estão menos envergonhadas em registrarem denúncias nos Distritos Integrados de Polícia (DIPs).

“Esse número de ocorrências se mantém em alta porque as pessoas estão mais dispostas a apresentar queixa à polícia, algo que ainda era difícil em 2014, por exemplo”, explicou.

Vítima de um estelionatário no Centro, o industriário J.D.M, 41, ainda custa a acreditar que caiu no conhecido “golpe da baluda”. Ele contou que foi a uma casa lotérica para pagar algumas contas atrasadas, mas na saída acabou caindo na lábia de um vigarista.

“Eu vi um maço de notas de R$ 10 jogado no chão e, logo que o peguei, um senhor de meia idade bem vestido veio até mim e afirmou que aquele era o pagamento dos empregados dele e que iria me dar uma boa recompensa por eu ter achado o dinheiro”.

Segundo o industriário, o homem, que aparentava ter entre 50 e 60 anos, pediu então que a vítima o esperasse com as notas que ela havia achado, enquanto ele iria buscar a recompensa.

“Em troca, como garantia, ele pediu que eu deixasse com ele R$ 200. Como eu demorava a voltar, minha mulher me ligou e quando cheguei em casa me toquei que eu tinha virado estatística”, explicou com bom humor.

Ambição

A ambição desmedida do lucro fácil favorece o engodo preparado pelos vigaristas. Pelo menos é o que hoje entende T.S.X., outra vítima de estelionato, que recebeu um telefonema no qual uma atendente muito educada lhe convenceu que havia sido sorteada por uma empresa onde coincidentemente é cliente.

“Ela me afirmou que eu tinha uma hora para depositar R$ 100 em uma conta de telefone para assegurar meus prêmios. A descrição da ‘promoção’ era tão cheia de detalhes, que eu caí na conversa”, explicou a vítima.

O delegado Adriano Félix informou que há dezenas de golpes aplicados na praça. Ele acredita que os lesados podem ser em maior número, se as pessoas não tiverem vergonha ou relevarem os casos.

“Todos os dias acontecem novos golpes. Muitas vezes, artimanhas antigas retornam com nova roupagem, como as que estão sendo praticadas com a ajuda da tecnologia. Antigamente, bastava uma boa lábia para ludibriar alguém. Agora, os bandidos usam celular, computador, internet, fax, anúncios de classificados, entre outros”, exemplificou o delegado.

Henrique Xavier

EM TEMPO